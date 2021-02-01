Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'a transferde şok! Resmi açıklama geldi...

“BOUPENDZA’YA SON OLARAK DİNAMO KİEV’DEN BİR TEKLİF GELDİ” Transfer döneminde adı büyük takımlarla anılan Aaron Boupendza’ya son olarak Dinamo Kiev’in talip olduğunu, Türkiye’den de Galatasaray ve Başakşehir’in oyuncuyu kadrosuna katmak istediğini söyleyen Vardı, “Onursal Başkanımız Başakşehir maçının ardından 10 milyon Euro’luk bir teklifle gelene futbolcumuzu vereceğimizi söyledi. Onursal Başkanımız, kulüp başkanımız ve basın sözcüsü olarak benim dışımda yapılan açıklamalara itibar etmeyin. Atakaş Hatayspor, kurumsal kimliği olan bir kulüptür. Bu tür gelişmeler olduğu anda resmi açıklamalar yapılacaktır." DEDİ.