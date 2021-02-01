• 01 Şubat 2021 - 10:34 • Son Güncelleme:
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'a transferde şok! Resmi açıklama geldi...
Transfer dönemine damga vuran ekiplerden Galatasaray sürpriz bir ismi daha kadrosuna katmak için uğraş verdi. Kulüpten yıldız isim için açıklama geldi.
• 01 Şubat 2021 - 10:34 • Son Güncelleme:
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G.SARAY'DAN SON GÜN SÜRPRİZİ
Ocak transfer döneminin flaş ekiplerinden Galatasaray'da transfer hareketliliği son günde sürdü. Son ana kadar transfer için uğraşan Aslan, beklemediği bir cevapla karşılaştı.
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GEDSON DA BİTTİ
Galatasaray'ın devre arasında en çok ses getiren transferi Gedson Fernandes oldu. Benfica'da gösterdiği müthiş performans ile Tottenham'a transfer olan Portekizli yıldız, koronavirüs testinin pozitif çıkması sebebiyle İstanbul'a özel uçakla geldi. Fernandes karantina sürecinin ardından takıma katılacak. Aslan transferi resmen açıkladı.
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HATAYSPOR ASBAŞKANI TRANSFER GÖRÜŞMESİNİ AÇIKLADI
Öte yandan TV 100'e konuşan Hatayspor Asbaşkanı Ethem Sunar, "Galatasaray'dan Boupendza için 10 milyon euro istedik. Galatasaray ile görüştük. Abdurrahim bey ile görüştük. Beni aradı. Biz 10 milyon euro'nun altındaki hiçbir teklife masaya oturmayacağımızı ilettik. Sadece Galatasaray değil, birçok ligden teklif var." dedi.
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"YERİNE ALACAĞIMIZ FUTBOLCU HAZIR"
"Boupendza transferinde takas formülü olabilir mi?" sorusunu yanıtlayan Hatayspor Asbaşkanı Ethem Sunar, "Galatasaray'dan alacağımız bir futbolcu bizim takımda bilmiyorum yani, yok, oynayamaz." dedi. Ardından "Boupendza giderse arayışınız var mı?" sorusuna cevap veren Ethem Sunar, "Bulduk bile." ifadelerini kullandı.
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HABERİ YOK, KARARI BİZE BIRAKTI
"Boupendza, Galatasaray'a transferi için ne diyor?" sorusunu da yanıtlayan Hatayspor Asbaşkanı Ethem Sunar, "Haberi yok. Şu anda bize çok mutlu. Ben burada birkaç sene oynamak istiyorum diyor. Tabii o da kararı bize bıraktı. Biz 10M€ altındaki teklife masaya oturmayacağız." dedi.
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ETHEM SUNAR AÇIKLADI
Hatayspor Asbaşkanı Ethem Sunar, Galatasaray'dan Boupendza için teklif aldıklarını doğrularken, "Sabah saatlerinde Galatasaray ile bir temasımız oldu ama indirime yanaşmayacağımızı söyledik. Galatasaray'ın son teklifi futbolcu takası ve biraz para ama o teklif bize uymayacağı için kabul etmedik" ifadelerini kullandı.
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“BOUPENDZA’YA SON OLARAK DİNAMO KİEV’DEN BİR TEKLİF GELDİ”
Transfer döneminde adı büyük takımlarla anılan Aaron Boupendza’ya son olarak Dinamo Kiev’in talip olduğunu, Türkiye’den de Galatasaray ve Başakşehir’in oyuncuyu kadrosuna katmak istediğini söyleyen Vardı, “Onursal Başkanımız Başakşehir maçının ardından 10 milyon Euro’luk bir teklifle gelene futbolcumuzu vereceğimizi söyledi. Onursal Başkanımız, kulüp başkanımız ve basın sözcüsü olarak benim dışımda yapılan açıklamalara itibar etmeyin. Atakaş Hatayspor, kurumsal kimliği olan bir kulüptür. Bu tür gelişmeler olduğu anda resmi açıklamalar yapılacaktır." DEDİ.
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