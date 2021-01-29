Son dakika transfer haberleri | Galatasaray'da ayrılık depremi! Fatih Terim biletini kesti, Muslera...

LUYİNDAMA DA YOLCU Ara transferin bitmesine 4 gün kala kaynak arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılarda bir sürpriz ayrılık daha gerçekleşebilir. Bonservisi ile transfer yapabilmek adına oyuncu satmak isteyen yönetim, Christian Luyindama'yı satış listesine koydu ve pazarlığa açık olduğunu herkese ilan etti. Kongolu oyuncuyu Standart Liege'den 8 milyon Euro'ya transfer eden sarı-kırmızılı yönetim, aynı bedeli bulduğu anda oyuncusunu satmaya da hazır.