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• 29 Ocak 2021 - 09:48 • Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberleri | Galatasaray'da ayrılık depremi! Fatih Terim biletini kesti, Muslera...

Galatasaray Onyekuru ve Halil Dervişoğlu'nun ardından Mostafa Mohamed'i de kadrosuna katmıştı. Diagne, West Bromwich'e kiralık olarak sarı kırmızılılarda sürpriz bir ayrılık daha gerçekleşiyor.

• 29 Ocak 2021 - 09:48 • Son Güncelleme:
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Galatasaray'da ayrılık kararı. Bu sezon Süper Lig'de istikrarlı bir performans çizemeyen sarı kırmızılı ekip transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

23 BOMBA TRANSFER

3 BOMBA TRANSFER

İlk olarak genç milli yıldız Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katan sarı kırmızılılar daha sonra 3. kez kiralık olarak gelen Onyekuru'yu KAP'a bildirdi. Son olarak golcü transferi yapacağı bilinen Galatasaray'ın Mostafa Mohamed'i transfer ettiği dün gece resmen açıklandı.

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DIAGNE ADA'YA KİRALIK

Sarı kırmızılı ekipte Diagne transferinden sürpriz gelişmeler yaşandı. Kasımpaşa'dan büyük umutlarla 13 milyon euroya transfer eden sarı kırmızılılar istenilen verimi Senegalli'den alamadı. Takımda sürekli kriz yaratan 29 yaşındaki golcü Premier Lig ekibine kiralık olarak gidiyor. Galatasaray yarım sezonluk 1.4 milyon pound alacak.

4MUSLERA GERİ DÖNDÜ

MUSLERA GERİ DÖNDÜ

Sarı kırmızılılarda bu gelişmeler yaşanırken sürpriz bir ayrılık kararı gündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz sezon Rizespor maçında sakatlanan ve 8 ay sahalardan uzak kalan Muslera geçtiğimiz hafta geri döndü ve ilk maçına çıkmıştı.

5AYRILIK KARARI ALDI

AYRILIK KARARI ALDI

Galatasaray'da tecrübeli teknik direktör takımın simge oyuncularından olan Muslera'nın eksikliğinde Kasımpaşa'dan Fatih Öztürk'ü bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı. 6 aylık dönemde bekleneni veremeyen 34 yaşındaki file bekçisi Fatih'in kulüp aradığı öne sürüldü.

6KADROYA ALINMADI

KADROYA ALINMADI

Bu sezon 12 maça çıkan ve 9 gol yiyen Fatih, kalesini 5 kez kapattı. Deneyimli eldivenin yediği uzaktan goller çok eleştirildi. Öztürk, bu hafta oynanacak Gaziantep FK kadrosuna da dahil edilmedi. Muslera'nın gelmesiyle 3. kaleci pozisyonuna düştü.

7TERİMDEN AĞIR ELEŞTİRİ

TERİM'DEN AĞIR ELEŞTİRİ

Yaz transfer döneminde Kasımpaşa'dan Galatasaray'a transfer olan 34 yaşındaki tecrübeli file bekçisinin, sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi 2022'de sona eriyor. Muslera'nın yokluğunda şans bulan Fatih'in 5.haftada Alanyaspor maçında yediği hatalı golden sonra Fatih Terim'in açıklamaları tecrübeli eldiveni takımdan koparmaya yetmişti.

8LUYİNDAMA DA YOLCU

LUYİNDAMA DA YOLCU

Ara transferin bitmesine 4 gün kala kaynak arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılarda bir sürpriz ayrılık daha gerçekleşebilir. Bonservisi ile transfer yapabilmek adına oyuncu satmak isteyen yönetim, Christian Luyindama'yı satış listesine koydu ve pazarlığa açık olduğunu herkese ilan etti. Kongolu oyuncuyu Standart Liege'den 8 milyon Euro'ya transfer eden sarı-kırmızılı yönetim, aynı bedeli bulduğu anda oyuncusunu satmaya da hazır.

9MENAJERİNE NET MESAJ

MENAJERİNE NET MESAJ

Özellikle Premier Lig kulüplerinin transfer listelerinde yer alan oyuncu için menajerine mesajı net bir şekilde veren yönetim, buradan gelen teklifler için de masaya oturacaklarını iletti.

10YEDEK KALDI

YEDEK KALDI

Donk-Marcao ikilisinin arkasında yedek kaldığı için gözden çıkartılan Christian Luyindama'nın alternatifi de hazır. Yönetim sezon başında serbest kalma bedelini bulamadığı için Sassuolo'ya kaptırdığı Kaan Ayhan'ı bu mevkide düşünüyor. Stoperin dışında sağ bek ve ön libero olarak oynayabilen Kaan'ın kiralanması için harekete geçilecek.

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