• 29 Ocak 2021 - 09:48 • Son Güncelleme:
Son dakika transfer haberleri | Galatasaray'da ayrılık depremi! Fatih Terim biletini kesti, Muslera...
Galatasaray Onyekuru ve Halil Dervişoğlu'nun ardından Mostafa Mohamed'i de kadrosuna katmıştı. Diagne, West Bromwich'e kiralık olarak sarı kırmızılılarda sürpriz bir ayrılık daha gerçekleşiyor.
• 29 Ocak 2021 - 09:48 • Son Güncelleme:
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Galatasaray'da ayrılık kararı. Bu sezon Süper Lig'de istikrarlı bir performans çizemeyen sarı kırmızılı ekip transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.
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DIAGNE ADA'YA KİRALIK
Sarı kırmızılı ekipte Diagne transferinden sürpriz gelişmeler yaşandı. Kasımpaşa'dan büyük umutlarla 13 milyon euroya transfer eden sarı kırmızılılar istenilen verimi Senegalli'den alamadı. Takımda sürekli kriz yaratan 29 yaşındaki golcü Premier Lig ekibine kiralık olarak gidiyor. Galatasaray yarım sezonluk 1.4 milyon pound alacak.
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TERİM'DEN AĞIR ELEŞTİRİ
Yaz transfer döneminde Kasımpaşa'dan Galatasaray'a transfer olan 34 yaşındaki tecrübeli file bekçisinin, sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi 2022'de sona eriyor. Muslera'nın yokluğunda şans bulan Fatih'in 5.haftada Alanyaspor maçında yediği hatalı golden sonra Fatih Terim'in açıklamaları tecrübeli eldiveni takımdan koparmaya yetmişti.
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LUYİNDAMA DA YOLCU
Ara transferin bitmesine 4 gün kala kaynak arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılarda bir sürpriz ayrılık daha gerçekleşebilir. Bonservisi ile transfer yapabilmek adına oyuncu satmak isteyen yönetim, Christian Luyindama'yı satış listesine koydu ve pazarlığa açık olduğunu herkese ilan etti. Kongolu oyuncuyu Standart Liege'den 8 milyon Euro'ya transfer eden sarı-kırmızılı yönetim, aynı bedeli bulduğu anda oyuncusunu satmaya da hazır.
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