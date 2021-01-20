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• 20 Ocak 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da flaş ayrılık! İşte yeni adresi...

Galatasaray'da yapılacak transferlerin yanı sıra takımdan ayrılacak isimlerde merak ediliyor. Yıldız futbolcuyla yollar ayrılıyor. İşte detaylar...

• 20 Ocak 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
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1AYRILACAK İSİMLER ÖNEM TAŞIYOR
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AYRILACAK İSİMLER ÖNEM TAŞIYOR

Galatasaray'da transfer çalışmaları yoğun şekilde devam ederken takımdan ayrılacak isimler de büyük önem taşıyor.

2GÖNDERİLECEK İSİMLER NETLEŞTİ

GÖNDERİLECEK İSİMLER NETLEŞTİ

Süper Lig'de son olarak Beşiktaş'a deplasmanda 2-0 mağlup olarak zirve yarışında yara alan Galatasaray'da birkaç ayrılığın yaşanması an meselesi...

3İLK AYRILIK AN MESELESİ

İLK AYRILIK AN MESELESİ

UEFA ile yapılan anlaşma gereği satmadan oyuncu transfer edemeyen Galatasaray'da gönderilecek ilk isim netleşti.

4PARASINA BAKMADAN SATACAK

PARASINA BAKMADAN SATACAK

Satmadan alamayacağı için transferde büyük bir sıkıntı yaşayan Galatasaray, hem kendine yer açmak hem de mali anlamda kurtarmak için Mbaye Diagne’yi, parasına bakmadan satacak. Bununla ilgili menajeriyle bir görüşme yapan sarı-kırmızılılar, 5-6 milyon euro düzeyinde bir bedel karşılığında Senegalli golcüyü gönderecek.

5TERİMİN CANINI SIKTI

TERİM'İN CANINI SIKTI

Kasımpaşa’dan büyük umutlarla transfer edilen ve fesih bedeli için toplamda 13 milyon ödeyen Galatasaray, Diagne’de aradığını bir türlü bulamadı. Geldiği sezon Süper Lig’de gol kralı olmasına rağmen hayal kırıklığı yaşatan, daha sonra kiralanarak takımdan uzaklaştırılan sarı-kırmızılı futbolcunun istikrarsız tavrı, Teknik Direktör Fatih Terim’in canını iyice sıktı.

6TERİM GÖNDERİLSİN DEDİ

TERİM 'GÖNDERİLSİN' DEDİ

Son oynanan Beşiktaş derbisinde kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan Senegalli oyuncunun kendisine faydalı olamayacağını gören Terim, “Gönderilsin” notunu yönetime iletti. Ancak bu, çok da kolay olmayacak.

7ÇİNDEN TALİBİ VAR

ÇİN'DEN TALİBİ VAR

Premier Lig’de düşmeme mücadelesi veren West Bromwich Albion’dan sonra, Çin’den bir takım da Diagne’ye talip oldu. Sarı-kırmızılı yönetim, 27 yaşındaki oyuncuyu 5-6 milyon euroya bırakabileceğini menajerine iletti.

8DIAGNEDEN GELEN PARAYLA TRANSFER

DIAGNE'DEN GELEN PARAYLA TRANSFER

Diagne’yi gözden çıkaran sarı-kırmızılılar, gelecek parayla devre arası düşündüğü hamleleri gerçekleştirecek.

9DIAGNE PREMİER LİGDE OYNAMAK İSTİYOR

DIAGNE PREMİER LİG'DE OYNAMAK İSTİYOR

Çin’den gelen teklifin daha cazip olmasına rağmen Diagne’nin Premier Lig’de oynamak istediği öğrenildi. 27 yaşındaki futbolcunun bu nedenle West Bromwich’in teklifine sıcak baktığı belirtildi.

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