• 20 Ocak 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da flaş ayrılık! İşte yeni adresi...
Galatasaray'da yapılacak transferlerin yanı sıra takımdan ayrılacak isimlerde merak ediliyor. Yıldız futbolcuyla yollar ayrılıyor. İşte detaylar...
• 20 Ocak 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
NEVZAT DİNDAR
NEVZAT DİNDAR
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AYRILACAK İSİMLER ÖNEM TAŞIYOR
Galatasaray'da transfer çalışmaları yoğun şekilde devam ederken takımdan ayrılacak isimler de büyük önem taşıyor.
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PARASINA BAKMADAN SATACAK
Satmadan alamayacağı için transferde büyük bir sıkıntı yaşayan Galatasaray, hem kendine yer açmak hem de mali anlamda kurtarmak için Mbaye Diagne’yi, parasına bakmadan satacak. Bununla ilgili menajeriyle bir görüşme yapan sarı-kırmızılılar, 5-6 milyon euro düzeyinde bir bedel karşılığında Senegalli golcüyü gönderecek.
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TERİM'İN CANINI SIKTI
Kasımpaşa’dan büyük umutlarla transfer edilen ve fesih bedeli için toplamda 13 milyon ödeyen Galatasaray, Diagne’de aradığını bir türlü bulamadı. Geldiği sezon Süper Lig’de gol kralı olmasına rağmen hayal kırıklığı yaşatan, daha sonra kiralanarak takımdan uzaklaştırılan sarı-kırmızılı futbolcunun istikrarsız tavrı, Teknik Direktör Fatih Terim’in canını iyice sıktı.
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