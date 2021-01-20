Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da flaş ayrılık! İşte yeni adresi...

PARASINA BAKMADAN SATACAK Satmadan alamayacağı için transferde büyük bir sıkıntı yaşayan Galatasaray, hem kendine yer açmak hem de mali anlamda kurtarmak için Mbaye Diagne’yi, parasına bakmadan satacak. Bununla ilgili menajeriyle bir görüşme yapan sarı-kırmızılılar, 5-6 milyon euro düzeyinde bir bedel karşılığında Senegalli golcüyü gönderecek.