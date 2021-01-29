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Takvim
• 29 Ocak 2021 - 14:06 • Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberleri - Galatasaray'dan olay İrfan Can Kahveci hamlesi! Cengiz bugün...

Galatasaray ve Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri üst üste geliyor. Ara transfer dönemimin gözde ismi İrfan Can Kahveci hangi takıma transfer olacağı belli olacak.

Takvim
• 29 Ocak 2021 - 14:06 • Son Güncelleme:
1İKİ DEV DE BASTIRIYOR
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İKİ DEV DE BASTIRIYOR

Başakşehir'in geçen seneki şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan İrfan Can için hem Galatasaray hem de Fenerbahçe bastırıyor.

2KISA SÜREDE ÇÖZÜLECEK

KISA SÜREDE ÇÖZÜLECEK

Yıldız ismin hangi takıma transfer olacağı kısa süre içinde belli olacak.

3DÜĞÜM BUGÜN ÇÖZÜLÜYOR

DÜĞÜM BUGÜN ÇÖZÜLÜYOR

Günlerdir gündemi meşgul eden İrfan Can Kahveci transferinde düğüm bugün çözülecek.

4G.SARAYDAN FLAŞ HAMLE

G.SARAY'DAN FLAŞ HAMLE

Fenerbahçe'nin milli futbolcu için devreye girmesi ve Başkan Ali Koç'un bugün Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüşeceğiyle ilgili haberlerin ardından Sarı-Kırmızılılar'dan çok flaş bir hamle geldi.

5BUGÜN GÖRÜŞÜP TRANSFERİ BİTİRELİM

'BUGÜN GÖRÜŞÜP TRANSFERİ BİTİRELİM'

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Göksel Gümüşdağ ile telefonda konuştuğu ve "Bugün görüşüp bu transferi bitirelim" dediği öğrenildi.

6SON KEZ MASADALAR

SON KEZ MASADALAR

İkilinin kısa süre içinde bir araya gelmesi ve İrfan Can konusunu belki de son kez masaya yatırması bekleniyor.

76 MİLYON EURO + %50 PAY

6 MİLYON EURO + %50 PAY

Sarı-Kırmızılılar, Başakşehir'e son olarak 6 milyon Euro ve bir sonraki satıştan yüzde 50 pay teklif etmişti.

8İRFAN CANDAN İLK AÇIKLAMA

İRFAN CAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Nişanlısı Gözde Doyran ile birlikte İstinyePark'ta objektiflere takılan İrfan Can Kahveci, transfer durumu hakkında konuştu.

9NİŞANLISIYLA GÖRÜNTÜLENDİ

NİŞANLISIYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Son dönemde ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Başakşehirspor kulübünün genç oyuncusu İrfan Can Kahveci, nişanlısı Gözde Doyran ile birlikte geldiği İstinyePark'da objektiflere yansıdı.

10ALIŞVERİŞTE

ALIŞVERİŞTE

Bir önceki gün gerçekleşen Süper Kupa final maçı sonrası izin gününü sevgilisi ile birlikte alışveriş yaparak değerlendiren Kahveci, alışveriş turu sırasında gazeteciler tarafından görüntülendi.

11GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

'GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR!'

Fotoğraflarının çekilmesi sonrası muhabirlerin sorularını da yanıtlayan genç futbolcu, transfer durumu hakkındaki sorulara şöyle konuştu: "Şuan için kesin birşey yok, görüşmeler devam ediyor. Hayırlısı neyse o olsun." demekle yetindi. Başka soru almayan İrfan Can Kahveci, muhabirlere teşekkür ettikten sonra sevgilisinin yanına giderek alışveriş turuna kaldığı yerden devam etti.

12REST ÇEKTİ

REST ÇEKTİ

Galatasaray, Turuncu-Lacivertliler'in indirime gitmemesi sonrası rest çekerek masadan kalkmıştı.

13GÖRÜŞME SONRASI NETLEŞECEK

GÖRÜŞME SONRASI NETLEŞECEK

Fenerbahçe'nin de bugün yapması beklenen görüşmenin ardından İrfan Can Kahveci'nin hangi takımın formasını giyeceğinin netleşmesi bekleniyor.

14İRFAN CANIN KARİYERİ

İRFAN CAN'IN KARİYERİ

2016-17 sezonunun devre arasında Başakşehir’le kendisine yeni bir sayfa açtı. O sezonun ikinci yarısında Başakşehir formasıyla 12 kez Süper Lig, 4 kez de Türkiye Kupası maçına çıktı. Toplam 16 maçta skora sadece bir golle katkıda bulunabildi.

1517-18DE KATKISI 2 GOL

17-18'DE KATKISI 2 GOL

2017-18 sezonunda 25 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 4 UEFA Avrupa Ligi maçında forma giydi. İrfan Can gibi ileriye dönük orta saha oynayan bir futbolcunun skora yaptığı katkı sadece ve sadece 2 gol oldu. Bu gollerden birini Süper Lig’de, birini de Türkiye Kupası’nda attı.

162018-19DA 4 GOL, 5 ASİST

2018-19'DA 4 GOL, 5 ASİST

2018-19 sezonunda Başakşehir formasıyla 32 Süper Lig, 2 UEFA Avrupa Lig ve 3 Türkiye Kupası olmak üzere toplam 37 maça çıktı. Başakşehir’in şampiyonluğu son anda Galatasaray’a kaptırdığı o sezon İrfan Can sadece ligde gol ve asist üretebildi. 4 gol atıp 5 asist yaptı. Bu rakamlar onun gibi bir yetenek için elbette azdı.

17AVRUPADA SAHNEYE ÇIKTI

AVRUPA'DA SAHNEYE ÇIKTI

2019-20 sezonunda da benzer bir performans gösterdi İrfan Can Kahveci. 29 Süper Lig, 1 Şampiyonlar Ligi, 9 UEFA Avrupa Ligi olmak üzere toplam 39 maça çıktı. Süper Lig’de yine 4 gol ve 5 asistlik performans gösterdi. UEFA Avrupa Ligi’nde de 2 gol kaydetti.

18LEİPZİG MAÇINDA 3 GOLLÜ PATLAMA

LEİPZİG MAÇINDA 3 GOLLÜ PATLAMA

Bu sezon ise Başakşehir’in Süper Lig’de oynadığı 17 maçın 15’inde forma giydi. Takımı sezona kötü başlayıp alt sıralardan kurtulmaya çalışırken, Kahveci sadece 2 gol ve bir asist üretebildi. 25 yaşındaki futbolcu, Şampiyonlar Ligi’nde ise 6 maçta forma giydi, 3 gol ve bir asist üretti. Onu bu kadar vitrine çıkaran, İstanbul’da 4-3 kaybedilen Leipzig maçında 3 gol birden atması oldu. Gollerin hepsi birbirinden güzeldi.

1943 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ, SADECE BİR GOLÜ VAR

43 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ, SADECE BİR GOLÜ VAR

İrfan Can’ın yeteneğini skora yansıtamamasını milli takım kariyerinde de görüyoruz. Şu an 25 yaşında olan Kahveci, bugüne kadar 7 kez 17 Yaşaltı, 4 kez 18 Yaşaltı, 3 kez 20 Yaşaltı, 12 kez 21 Yaşaltı, 17 kez de A Milli olmak üzere toplam 43 kez ay-yıldızlı formayı giydi ve o da 17 Yaşaltı’nda olmak üzere sadece bir gol atabildi.

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