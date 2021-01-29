Son dakika transfer haberleri - Galatasaray'dan olay İrfan Can Kahveci hamlesi! Cengiz bugün...

43 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ, SADECE BİR GOLÜ VAR İrfan Can’ın yeteneğini skora yansıtamamasını milli takım kariyerinde de görüyoruz. Şu an 25 yaşında olan Kahveci, bugüne kadar 7 kez 17 Yaşaltı, 4 kez 18 Yaşaltı, 3 kez 20 Yaşaltı, 12 kez 21 Yaşaltı, 17 kez de A Milli olmak üzere toplam 43 kez ay-yıldızlı formayı giydi ve o da 17 Yaşaltı’nda olmak üzere sadece bir gol atabildi.