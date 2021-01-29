Takvim
• 29 Ocak 2021 - 14:06 • Son Güncelleme:
Son dakika transfer haberleri - Galatasaray'dan olay İrfan Can Kahveci hamlesi! Cengiz bugün...
Galatasaray ve Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri üst üste geliyor. Ara transfer dönemimin gözde ismi İrfan Can Kahveci hangi takıma transfer olacağı belli olacak.
Takvim
• 29 Ocak 2021 - 14:06 • Son Güncelleme:
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'GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR!'
Fotoğraflarının çekilmesi sonrası muhabirlerin sorularını da yanıtlayan genç futbolcu, transfer durumu hakkındaki sorulara şöyle konuştu: "Şuan için kesin birşey yok, görüşmeler devam ediyor. Hayırlısı neyse o olsun." demekle yetindi. Başka soru almayan İrfan Can Kahveci, muhabirlere teşekkür ettikten sonra sevgilisinin yanına giderek alışveriş turuna kaldığı yerden devam etti.
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2018-19'DA 4 GOL, 5 ASİST
2018-19 sezonunda Başakşehir formasıyla 32 Süper Lig, 2 UEFA Avrupa Lig ve 3 Türkiye Kupası olmak üzere toplam 37 maça çıktı. Başakşehir’in şampiyonluğu son anda Galatasaray’a kaptırdığı o sezon İrfan Can sadece ligde gol ve asist üretebildi. 4 gol atıp 5 asist yaptı. Bu rakamlar onun gibi bir yetenek için elbette azdı.
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LEİPZİG MAÇINDA 3 GOLLÜ PATLAMA
Bu sezon ise Başakşehir’in Süper Lig’de oynadığı 17 maçın 15’inde forma giydi. Takımı sezona kötü başlayıp alt sıralardan kurtulmaya çalışırken, Kahveci sadece 2 gol ve bir asist üretebildi. 25 yaşındaki futbolcu, Şampiyonlar Ligi’nde ise 6 maçta forma giydi, 3 gol ve bir asist üretti. Onu bu kadar vitrine çıkaran, İstanbul’da 4-3 kaybedilen Leipzig maçında 3 gol birden atması oldu. Gollerin hepsi birbirinden güzeldi.
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43 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ, SADECE BİR GOLÜ VAR
İrfan Can’ın yeteneğini skora yansıtamamasını milli takım kariyerinde de görüyoruz. Şu an 25 yaşında olan Kahveci, bugüne kadar 7 kez 17 Yaşaltı, 4 kez 18 Yaşaltı, 3 kez 20 Yaşaltı, 12 kez 21 Yaşaltı, 17 kez de A Milli olmak üzere toplam 43 kez ay-yıldızlı formayı giydi ve o da 17 Yaşaltı’nda olmak üzere sadece bir gol atabildi.
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