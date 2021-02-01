• 01 Şubat 2021 - 07:14 • Son Güncelleme:
Son dakika transfer haberleri | İrfan Can Kahveci resmen Fenerbahçe'de! Oğulcan ve Taylan'dan olay hareket...
Ara transfer döneminin en çok konuşulan ismi İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'ye imza attı. Transfer sonrası Oğulcan Çağlayan ve Taylan Antalyalı'dan olay bir hamle geldi.
• 01 Şubat 2021 - 07:14 • Son Güncelleme:
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Ara transfer döneminin en merak edilen konusu İrfan Can Kahveci'nin transferi oldu. Galatasaray ve Fenerbahçe kıyasıya rekabet içine girdi.
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4.5 YILLIK İMZA
Fenerbahçe Kulübü, Medipol Başakşehir'den transfer edilen İrfan Can Kahveci'nin maliyetini duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 4,5 yıllık sözleşme imzalanan İrfan Can Kahveci için kulübüyle varılan anlaşmanın ayrıntıları paylaşılarak, "Medipol Başakşehir'e toplam transfer bedeli olarak 7 milyon avro KDV ödenecektir." denildi.
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Transferde geleceğe dönük ek ödeme taahhütleri bulunduğu aktarılarak, "Transfer bedeline ilaveten, futbolcunun kulübümüzde oynadığı süre boyunca gerçekleşecek sportif başarılarımıza bağlı olarak, azami 1 milyon avro KDV bonus bedeli Medipol Başakşehir'e ödenecektir. Futbolcunun üçüncü bir kulübe transfer olması halinde, 11 milyon avroyu aşan tutarın yüzde 20 KDV'si de Medipol Başakşehir'e ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.
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İRFAN'DAN PAYLAŞIM
Fenerbahçe ile 4.5 yıllık sözleşme imzalayan İrfan Can Kahveci, kişisel sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. İrfan Can Kahveci "Desteğiniz için teşekkür ederim Büyük Fenerbahçe Taraftarı! Şimdi ait olduğum yerde, Çubuklu formanın hakkını vererek yepyeni bir yola çıkıyorum" ifadelerini kullandı.
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KAHVE POZU
Fenerbahçe Kulübü, İrfan Can Kahveci transferini YouTube "Katıl" üyelerine özel yaptığı canlı yayınla duyurdu. Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, sportif direktör Emre Belözoğlu ve İrfan Can Kahveci ile ablası ve kız arkadaşının katıldığı yayında yıldız futbolcu 17 numaralı sarı lacivertli formasını sırtına geçirdi. Kahveci ayrıca, Fenerbahçe logolu kahve fincanından kahve içti ve kameralara poz verdi.
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'BABAMIN HAYALİ GERÇEKLEŞTİ'
Çok heyecanlı ve gururlu olduğunu dile getiren İrfan Can Kahveci ise şunları söyledi: "Babamın hayallerini gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Formamın hakkını sahada vereceğim. Göksel başkana da çok teşekkür ediyorum. Ali Koç başkan da buraya kadar geldi benim için, ona da teşekkür ederim.
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Çok mutluyum. Efsane çubuklu formamızın hakkını vermek için elimden geleni yapacağım. Bundan sonra sahada yüzde 100'ünü veren İrfan Can Kahveci'yi izlettireceğim taraftarlarımıza. Beni beklesinler. Sabırsızlanıyorum sahaya çıkmak için." Öte yandan İrfan Can Kahveci'nin ablası da, "Çok mutluyuz, hayalimiz gerçek oldu. Babamın da hayali gerçek oldu" ifadelerini kullandı.
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BAKİ: FENERBAHÇE'SİNE KAVUŞTU
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ise transferde emeği geçen herkese teşekkür ettiğini söyledi. Baki, "Herkes konuştu, İrfan hariç. İrfan'ın hangi takımı tuttuğu, tutmadığı... İrfan, kendi isteğiyle ait olduğu Fenerbahçe'sine kavuştu. İrfan'ın hangi takımı tuttuğu bile polemik oldu. İrfan'ın transferi bugün resmileşti" diye konuştu.
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