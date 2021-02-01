Son dakika transfer haberleri | İrfan Can Kahveci resmen Fenerbahçe'de! Oğulcan ve Taylan'dan olay hareket...

'BABAMIN HAYALİ GERÇEKLEŞTİ' Çok heyecanlı ve gururlu olduğunu dile getiren İrfan Can Kahveci ise şunları söyledi: "Babamın hayallerini gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Formamın hakkını sahada vereceğim. Göksel başkana da çok teşekkür ediyorum. Ali Koç başkan da buraya kadar geldi benim için, ona da teşekkür ederim.