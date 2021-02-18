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Takvim
• 18 Şubat 2021 - 11:24 • Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberleri | İşte Dorukhan Toköz'ün yeni takımı! Yıllık 1.5 milyon euroya...

Son dakika transfer gelişmesi... Beşiktaş'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve henüz yeni kontrat imzalamayan Dorukhan Toköz'ün yeni takımı belli oldu. Yıldız futbolcu Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da radarında yer alıyor. İşte detaylar...

Takvim
• 18 Şubat 2021 - 11:24 • Son Güncelleme:
1Belirsizlik sürüyor
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Belirsizlik sürüyor

Beşiktaş'ta transfer döneminin gündemi olan Dorukhan Toköz ile ilgili belirsizlik devam ediyor.

2Beşiktaşın teklifine olumlu yanıt vermedi

Beşiktaş'ın teklifine olumlu yanıt vermedi

Milli futbolcu, Beşiktaş'ın yıllık 7 milyon TL ve maç başı 100 bin TL teklifine henüz olumlu yanıt vermedi.

3Flaş iddia...

Flaş iddia...

Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek ve Fenerbahçe ile Galatasaray'ın da göz hapsinde olan milli futbolcu ile ilgili flaş iddia ortaya atıldı.

4Real Betis harekete geçti

Real Betis harekete geçti

Real Betis sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan futbolcu için bonservis bedeli ödemeyeceğinden dolayı transferi erkenden bitirmenin planlarını yapıyor.

5Avrupaya gitme kararı

Avrupa'ya gitme kararı

Real Betis'in Dorukhan'ı bonservisinin elinde olması nedeniyle listesine aldığını iddia eden İspanyol basını, 24 yaşındaki futbolcunun sezon sonu ayrılığı kafasına koyduğunu yazmıştı. Lazio ve Udinese'nin de isteği Dorukhan'ın kesin olarak Avrupa'ya gitme kararı aldığı vurgulanmıştı.

6Betisten 2 yıllık sözleşme...

Betis'ten 2 yıllık sözleşme...

İspanyol basınında yer alan haberde Real Betis'in Dorukhan Toköz'e yapacağı teklif belli oldu. İspanyollar sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan futbolcuya 2 yıllık sözleşme ve yıllık 1.5 milyon euro önerecek.

7Dorukhanın ayrılacağını duyurdular

Dorukhan'ın ayrılacağını duyurdular

Haberde ayrıca Dorukhan'ın ayrılmak istediğini Beşiktaş'a bildirdiği iddia edildi.

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