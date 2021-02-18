Takvim
• 18 Şubat 2021 - 11:24 • Son Güncelleme:
Son dakika transfer haberleri | İşte Dorukhan Toköz'ün yeni takımı! Yıllık 1.5 milyon euroya...
Son dakika transfer gelişmesi... Beşiktaş'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve henüz yeni kontrat imzalamayan Dorukhan Toköz'ün yeni takımı belli oldu. Yıldız futbolcu Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da radarında yer alıyor. İşte detaylar...
Takvim
• 18 Şubat 2021 - 11:24 • Son Güncelleme:
1
Belirsizlik sürüyor
Beşiktaş'ta transfer döneminin gündemi olan Dorukhan Toköz ile ilgili belirsizlik devam ediyor.
3
5
Avrupa'ya gitme kararı
Real Betis'in Dorukhan'ı bonservisinin elinde olması nedeniyle listesine aldığını iddia eden İspanyol basını, 24 yaşındaki futbolcunun sezon sonu ayrılığı kafasına koyduğunu yazmıştı. Lazio ve Udinese'nin de isteği Dorukhan'ın kesin olarak Avrupa'ya gitme kararı aldığı vurgulanmıştı.
7
8