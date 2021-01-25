• 25 Ocak 2021 - 08:45 • Son Güncelleme:
Son dakika transfer haberleri: Yılın transfer çalımı! Galatasaray derken ezeli rakibe...
Transferin bitmesine 7 gün kala Süper Lig'de hareketli saatler yaşanıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in ısrarla istediği yıldız futbolcu için ezeli rakip resmen devreye girdi.
• 25 Ocak 2021 - 08:45 • Son Güncelleme:
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EZELİ RAKİPTEN FLAŞ HAMLE
Süper Lig'de transferin bitmesine 7 gün kala hareketli saatler yaşanıyor. Fatih Terim'in ısrarla istediği yıldız futbolcu için ezeli rakipten flaş bir hamle geldi.
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