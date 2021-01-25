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• 25 Ocak 2021 - 08:45 • Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberleri: Yılın transfer çalımı! Galatasaray derken ezeli rakibe...

Transferin bitmesine 7 gün kala Süper Lig'de hareketli saatler yaşanıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in ısrarla istediği yıldız futbolcu için ezeli rakip resmen devreye girdi.

• 25 Ocak 2021 - 08:45 • Son Güncelleme:
1EZELİ RAKİPTEN FLAŞ HAMLE
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EZELİ RAKİPTEN FLAŞ HAMLE

Süper Lig'de transferin bitmesine 7 gün kala hareketli saatler yaşanıyor. Fatih Terim'in ısrarla istediği yıldız futbolcu için ezeli rakipten flaş bir hamle geldi.

2TERİM AÇIKLAMIŞTI

TERİM AÇIKLAMIŞTI

Fatih Terim, Gençlerbirliği maçının ardından yaptığı açıklamada, "İrfan Can, Onyekuru, Mostafa Mohamed ve Visca'yı istiyorum" demişti.

3GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Onyekuru'yu ve Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katan Sarı Kırmızılılar Medipol Başakşehir'in iki yıldızı İrfan Can Kahveci ve Edin Visca için kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor.

4VISCADA SÜRPRİZ GELİŞME

VISCA'DA SÜRPRİZ GELİŞME

Galatasaray'ın asıl hedefi İrfan Can Kahveci fakat Edin Visca transferi için de tüm şartlar zorlanıyor. Edin Visca transferinde sürpriz gelişme yaşandı...

5AVCI ÇOK İSTİYOR

AVCI ÇOK İSTİYOR

Trabzonspor, yıldız futbolcu için resmen devreye girdi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın Visca için ısrarcı olduğu ifade edildi.

6TARAFTARDAN YÖNETİME MESAJ

TARAFTARDAN YÖNETİME MESAJ

Bordomavililerin Twitter'da açtığı "Come to Trabzonspor Visca" etiketi uzun süre gündemde kaldı. Yönetime Boşnak yıldızın alınması yönünde çağrılar yaptılar.

7DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

Visca daha önce 2 kez Trabzonspor'un gündemine girmiş ancak olmamıştı. Boşnak futbolcu ayağına gelen şansı bir defa daha geri çevirmek istemiyor.

8YÖNETİMDEN KOLAYLIK İSTEDİ

YÖNETİMDEN KOLAYLIK İSTEDİ

Bu sebeple Başakşehir yönetiminden kolaylık istedi. 30 yaşındaki oyuncu kariyerinin bu döneminde rotasını Karadeniz'e çevirmek istediğini idarecilere iletti.

9KISA SÜRE İÇİNDE MASAYA OTURACAK

KISA SÜRE İÇİNDE MASAYA OTURACAK

Bordomavili yöneticilerin de Visca için nabız yokluyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve ekibi, Başakşehir ile kısa süre içinde masaya oturacak. Hedef Visca'yı renklere bağlamak.

10BONSERVİS + TAKASTA OYUNCU...

BONSERVİS + TAKASTA OYUNCU...

Trabzonspor haricinde İstanbul büyüklerinin de gündemindeki Visca için Başakşehir çıtayı yükseğe koymuş durumda. Başakşehir ile resmi temaslar başlamasa da ön görüşmelerde yüksek bonservis bedeli haricinde takasta oyuncu da istediği öğrenildi.

11BAŞAKŞEHİR EFSANESİ

BAŞAKŞEHİR EFSANESİ

Edin Visca tam anlamıyla bir Başakşehir efsanesi. Boşnak hücum oyuncusu 11 sezondur İstanbul ekibinin formasını taşıyor. 367 maçta ağları 106 defa sarsarken, 105 de asist yaptı.

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