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HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika - Transferde mutlu son! Galatasaray yıldız isimle anlaşma sağladı
• 24 Ocak 2021 - 23:26 • Son Güncelleme:

Son dakika - Transferde mutlu son! Galatasaray yıldız isimle anlaşma sağladı

Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Fatih Terim'in verdiği liste üzerinde çalışan sarı-kırmızılılar transferde mutlu sona ulaştı.

• 24 Ocak 2021 - 23:26 • Son Güncelleme:
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Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray'da moraller yerinde. Transfer çalışmalarını sürdüren ve Halil Dervişoğlu ve Henry Onyekuru'yu kadrosuna katan Galatasaray, İrfan Can Kahveci için tüm kozlarını oynuyor.

2İrfan Can için görüşmeler sürüyor

İrfan Can için görüşmeler sürüyor

İrfan Can Kahveci transferi üzerine odaklanan Galasaray'dan bir sürpriz hamle daha geldi. Terim'in istediği başka yıldız futbolcu ile anlaşma sağlandı. İşte yaşananlar...

3İtalyanlar Kaanı yazdı

İtalyanlar Kaan'ı yazdı

İtalyan basınında çıkan habere göre; Aslan, Sassuolo forması giyen milli savunma oyuncusu Kaan Ayhan ile ilgileniyor. Bu sezon Sassuolo formasıyla 15 maça çıkan Kaan, henüz gol katkısı yapamadı.

4Mostafa Mohamed kısa süre içinde G.Sarayda

Mostafa Mohamed kısa süre içinde G.Saray'da

Galatasaray, yılan hikayesine dönen Mostafa Mohamed transferinde mutlu sona ulaşmak üzere. Fatih Terim’in listesindeki forvet adayları arasında ilk sırada yer alan Mostafa Mohamed’in kısa süre içerisinde Galatasaray'a katılacağı iddia edildi.

5Anlaşma sağlandı

Anlaşma sağlandı

Mısır basınından KORAON'un son dakika haberi göre Galatasaray ile Zamalek transfer görüşmelerinde sona geldi ve taraflar anlaşma sağladı.

648 saat içinde...

48 saat içinde...

Zamalek Kulübü'nün 48 saat içerisinde Mohamed'in yerini dolduracağını ve 23 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'a transferine onay vereceği aktarıldı.

72 milyon dolar bonservis, 1.5 yıllık kiralık sözleşme

2 milyon dolar bonservis, 1.5 yıllık kiralık sözleşme

Galatasaray'ın 1.5 yıllık kiralık olarak kadrosuna katacağı Mohamed için Zamalek'e 2 milyon dolar ödeyeceği belirtildi.

835 gol attı

35 gol attı

Profesyonel kariyerinde 58 maça çıkan Mohamed, rakip filelere 35 gol bırakmayı başardı. Bu sezon Mısır Premier Lig'de 2 maça çıkan genç yıldız 2 gol attı. Mısır A Milli Takım formasını 4 kez giyen fakat skor üretemeyen Mohamed'in piyasa değeri 2.5 milyon euro.

9Avrupaya transfer olma vaktim geldi

'Avrupa'ya transfer olma vaktim geldi'

Yaz transfer döneminde adı Türkiye'den Fenerbahçe ile anılan Mohamed; o zaman France Football'dan Nabil Djellit'e yaptığı açıklamada, "23 yaşındayım ve artık öne çıkıp Avrupa'ya transfer olma vaktim geldi. Mısır'dan ayrılmak istiyorum. Diğer Mısırlı oyuncular Trezeguet ve Elneny gibi ben de Türkiye'ye transfer olup, o büyük ligde gelişim sağlamak istiyorum. Benim amacım sadece işimi yapmak" ifadelerini kullanmıştı.

10F.Bahçe istemişti

F.Bahçe istemişti

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin Zamalek'e 2.5 milyon Euro'luk bir teklif sunduğu fakat 3-4 milyon Euro seviyelerinde teklif beklediği aktarılan Zamalek'in reddettiği iddia edilmişti.

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