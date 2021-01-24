• 24 Ocak 2021 - 23:26 • Son Güncelleme:
Son dakika - Transferde mutlu son! Galatasaray yıldız isimle anlaşma sağladı
Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Fatih Terim'in verdiği liste üzerinde çalışan sarı-kırmızılılar transferde mutlu sona ulaştı.
• 24 Ocak 2021 - 23:26 • Son Güncelleme:
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Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray'da moraller yerinde. Transfer çalışmalarını sürdüren ve Halil Dervişoğlu ve Henry Onyekuru'yu kadrosuna katan Galatasaray, İrfan Can Kahveci için tüm kozlarını oynuyor.
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