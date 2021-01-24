Son dakika - Transferde mutlu son! Galatasaray yıldız isimle anlaşma sağladı

'Avrupa'ya transfer olma vaktim geldi' Yaz transfer döneminde adı Türkiye'den Fenerbahçe ile anılan Mohamed; o zaman France Football'dan Nabil Djellit'e yaptığı açıklamada, "23 yaşındayım ve artık öne çıkıp Avrupa'ya transfer olma vaktim geldi. Mısır'dan ayrılmak istiyorum. Diğer Mısırlı oyuncular Trezeguet ve Elneny gibi ben de Türkiye'ye transfer olup, o büyük ligde gelişim sağlamak istiyorum. Benim amacım sadece işimi yapmak" ifadelerini kullanmıştı.