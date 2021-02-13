• 13 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
Son dakika - Yönetimden Sergen Yalçın kararı! Sözleşme çıkışı sonrası...
Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanan İttifak Holding Konyaspor maçında yaptığı kontrat çıkışıyla dikkatleri üzerine çeken Sergen Yalçın için Beşiktaş yönetimi harekete geçti.
• 13 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
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SERDAR SARIDAĞ
Beşiktaş Yönetimi, teknik direktör Sergen Yalçın ile yaşanan sözleşme belirsizliğine son vermeye hazırlanıyor.
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Yönetim şaşırdı
Sergen Yalçın’ın, Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanan İttifak Holding Konyaspor maçından sonra yaptığı açıklamalara şaşıran yönetimin, takımın iyi gittiği bir dönemde, iletişimden kaynaklı bu sorunu büyümeden çözecekleri dile getirildi.
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