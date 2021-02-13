Son dakika - Yönetimden Sergen Yalçın kararı! Sözleşme çıkışı sonrası...

Huzursuzluğa son verilecek Geldiği ilk günden beri oynattığı futbol ve aldığı sonuçlarla başarılı bir tablo ortaya koyan Yalçın ile yeni bir kontrat yapmak için hazırlık içerisinde olan siyah-beyazlılar, bu şekilde takım içinde bir huzursuzluk yaşanmasına izin vermeyecek.