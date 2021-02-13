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• 13 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:

Son dakika - Yönetimden Sergen Yalçın kararı! Sözleşme çıkışı sonrası...

Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanan İttifak Holding Konyaspor maçında yaptığı kontrat çıkışıyla dikkatleri üzerine çeken Sergen Yalçın için Beşiktaş yönetimi harekete geçti.

• 13 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
1SERDAR SARIDAĞ
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SERDAR SARIDAĞ

Beşiktaş Yönetimi, teknik direktör Sergen Yalçın ile yaşanan sözleşme belirsizliğine son vermeye hazırlanıyor.

2Huzursuzluğa son verilecek

Huzursuzluğa son verilecek

Geldiği ilk günden beri oynattığı futbol ve aldığı sonuçlarla başarılı bir tablo ortaya koyan Yalçın ile yeni bir kontrat yapmak için hazırlık içerisinde olan siyah-beyazlılar, bu şekilde takım içinde bir huzursuzluk yaşanmasına izin vermeyecek.

3Yönetim şaşırdı

Yönetim şaşırdı

Sergen Yalçın’ın, Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanan İttifak Holding Konyaspor maçından sonra yaptığı açıklamalara şaşıran yönetimin, takımın iyi gittiği bir dönemde, iletişimden kaynaklı bu sorunu büyümeden çözecekleri dile getirildi.

4Maaşında güncelleme yapılacak

Maaşında güncelleme yapılacak

Kontratın süresi konusunda son sözü Sergen Yalçın’a bırakmak isteyen Beşiktaş Yönetimi, maaşı konusunda da güncelleme yapmaya hazırlanıyor.

5Yeni kontrat

Yeni kontrat

Kulüple 1.5 yıllık karşılığında 900 bin euroya anlaşan Sergen Yalçın ile yeni kontrat imzalayacak olan yönetimin, Abdullah Avcı’nın aldığı ücretin yarısını alan siyah - beyazlı teknik adama zam yapmayı da planladığı ifade edildi.

6Belirsizliğe son verilecek

Belirsizliğe son verilecek

Bire bir görüşmelerde Sergen Yalçın ile hiç bir problem yaşamayan, fakat özellikle sosyal medya üzerinden oluşan polemiklerden dolayı sıkıntıya düşen Beşiktaş Yönetimi, camia içerisinde yakalanan bütünlüğün bozulmaması açısından önümüzdeki günlerde kontrat belirsizliğine son verecek.

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