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Futbolarena
• 17 Şubat 2021 - 07:15 • Son Güncelleme:

Son dakika | Yusuf Yazıcı'dan transfer itirafı: "Beklemiyordum..."

Fransız ekibi Lille'de forma giyen milli futbolcular Burak Yılmaz ile Yusuf Yazıcı, UEFA'ya bir röportaj verdi. Yusuf Yazıcı'dan transfer itirafı geldi. İşte detaylar...

Futbolarena
• 17 Şubat 2021 - 07:15 • Son Güncelleme:
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UEFA Avrupa Ligi'nde Lille'in Ajax ile oynayacağı karşılaşma öncesi Burak Yılmaz ile Yusuf Yazıcı açıklamalarda bulundu.

2Yusufun performansı beni şaşırtmadı

"Yusuf'un performansı beni şaşırtmadı"

Milli futbolcularımız UEFA'ya röportaj verdi. Burak Yılmaz yaptığı açıklamada "Yusuf'un performansı beni şaşırtmadı. Trabzonspor'da onunla birlikte oynamıştım. Süperstar olmak için gereken tüm özelliklere sahip. Bu sadece ona bağlı.

3Her zaman çok sıkı çalışıyor

"Her zaman çok sıkı çalışıyor"

Lille'de de gerçekten iyi başladı, onun adına çok mutluyum. Yusuf her zaman çok sıkı çalışıyor. Futbol onun hayatı, şu anda her şeyi hak ediyor. Aklında çok özel hedefleri var ve bunlara nasıl ulaşacağını da çok iyi biliyor. Zeki ve Musta Kapı'yı da unutmayalım. Ülkemizi temsil ediyoruz ve mutluyuz."

4Kendime meydan okumayı seviyorum

"Kendime meydan okumayı seviyorum"

Benim için yeni bir meydan okuma oluyor. Kendime meydan okumayı seviyorum. Şu anda her şey yolunda gidiyor ve bundan gurur duyuyorum. Avrupa'ya gelmeyi ben istedim. Kararlarımı ben kendim veririm. Türkiye'de kalmak istediğim dönemde de Avrupa'dan gelen teklifleri reddetmiştim. Şu anda Lille'e katıldığım için pişman değilim" ifadelerini kullandı.

5Yazıcı: Burakın gelmesine şaşırdım

Yazıcı: "Burak'ın gelmesine şaşırdım"

Yusuf Yazıcı ise Burak Yılmaz'la Trabzonspor ve A Milli Takım'da birlikte oynadıklarını belirterek "İlk başta buraya geleceğine inanmadım. Türkiye'den ayrılacağını düşünmüyordum. Sanırım farklı bir tecrübe kazanmak istiyordu, belki de beni özlemiş olmalı.

6Fransada oynayacağımızı hiç düşünmemiştim

"Fransa'da oynayacağımızı hiç düşünmemiştim"

Takıma katılması beni gururlandırdı. Trabzonspor'da bana çok yardımcı oldu, onunla sahada oynarken çok şey öğrendim. Bir gün onunla Fransa'da oynayacağımızı hiç düşünmemiştim.

7Sahada her zaman her şeyimi vermeye çalışıyorum

"Sahada her zaman her şeyimi vermeye çalışıyorum"

Avrupa Ligi'nde sergilediğim performans için özellikle takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Onların desteği olmasa bu mümkün olmazdı. Sahada her zaman her şeyimi vermeye çalışıyorum. Burak da bana kalenin önünde nasıl pozisyon alacağımı gösterdi. Normalde orta sahada oynuyorum ama 4-4-2 sisteminde genelde ikinci hücum oyuncusu olarak oynuyorum. Hocamın benden istediklerini yapmaya çalışıyorum" şeklinde konuştu.

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