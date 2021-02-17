Son dakika | Yusuf Yazıcı'dan transfer itirafı: "Beklemiyordum..."

"Kendime meydan okumayı seviyorum" Benim için yeni bir meydan okuma oluyor. Kendime meydan okumayı seviyorum. Şu anda her şey yolunda gidiyor ve bundan gurur duyuyorum. Avrupa'ya gelmeyi ben istedim. Kararlarımı ben kendim veririm. Türkiye'de kalmak istediğim dönemde de Avrupa'dan gelen teklifleri reddetmiştim. Şu anda Lille'e katıldığım için pişman değilim" ifadelerini kullandı.