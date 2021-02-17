Futbolarena
• 17 Şubat 2021 - 07:15 • Son Güncelleme:
Son dakika | Yusuf Yazıcı'dan transfer itirafı: "Beklemiyordum..."
Fransız ekibi Lille'de forma giyen milli futbolcular Burak Yılmaz ile Yusuf Yazıcı, UEFA'ya bir röportaj verdi. Yusuf Yazıcı'dan transfer itirafı geldi. İşte detaylar...
Futbolarena
• 17 Şubat 2021 - 07:15 • Son Güncelleme:
1
UEFA Avrupa Ligi'nde Lille'in Ajax ile oynayacağı karşılaşma öncesi Burak Yılmaz ile Yusuf Yazıcı açıklamalarda bulundu.
3
"Her zaman çok sıkı çalışıyor"
Lille'de de gerçekten iyi başladı, onun adına çok mutluyum. Yusuf her zaman çok sıkı çalışıyor. Futbol onun hayatı, şu anda her şeyi hak ediyor. Aklında çok özel hedefleri var ve bunlara nasıl ulaşacağını da çok iyi biliyor. Zeki ve Musta Kapı'yı da unutmayalım. Ülkemizi temsil ediyoruz ve mutluyuz."
4
"Kendime meydan okumayı seviyorum"
Benim için yeni bir meydan okuma oluyor. Kendime meydan okumayı seviyorum. Şu anda her şey yolunda gidiyor ve bundan gurur duyuyorum. Avrupa'ya gelmeyi ben istedim. Kararlarımı ben kendim veririm. Türkiye'de kalmak istediğim dönemde de Avrupa'dan gelen teklifleri reddetmiştim. Şu anda Lille'e katıldığım için pişman değilim" ifadelerini kullandı.
5
7
"Sahada her zaman her şeyimi vermeye çalışıyorum"
Avrupa Ligi'nde sergilediğim performans için özellikle takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Onların desteği olmasa bu mümkün olmazdı. Sahada her zaman her şeyimi vermeye çalışıyorum. Burak da bana kalenin önünde nasıl pozisyon alacağımı gösterdi. Normalde orta sahada oynuyorum ama 4-4-2 sisteminde genelde ikinci hücum oyuncusu olarak oynuyorum. Hocamın benden istediklerini yapmaya çalışıyorum" şeklinde konuştu.
8