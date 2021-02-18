Transfer haberleri: Beşiktaş'tan son dakika kararı! Görüşmeler askıya alındı...

Rosier ve Ghezzal gibi takımın bir başka kiralık oyuncusu olan Francisco Montero için de aynı yolun izlendiği belirtildi. Siyah-beyazlıların, Atletico Madrid’den kiralanan İspanyol stoperi de sezon sonuna kadar transfer pazarlıklarının dışında tutmaya çalıştığı kaydedildi.