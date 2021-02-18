• 18 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
Transfer haberleri: Beşiktaş'tan son dakika kararı! Görüşmeler askıya alındı...
Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna emin adımlarla ilerleyen Beşiktaş'ta flaş bir karar alındı.
• 18 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
SERDAR SARIDAĞ
SERDAR SARIDAĞ
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Ligde ve kupada yoluna emin adımlarla ilerleyen Beşiktaş'ta son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Siyah Beyazlı sürpriz bir karara imza attı. İşte detaylar...
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Beşiktaş Yönetimi sezon başında kiralık olarak transfer edilen Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal’la ilgili sürpriz bir karara imza attı.
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Sporting Lizbon’dan kiralanan Rosier ve Leicester City’den gelen Ghezzal’ın önümüzdeki sezon da kadroda yer almasını isteyen siyah-beyazlılar, bu oyuncuların sadece şampiyonluk yarışına odaklanmaları için konuyu gündemde tutmayacak. Rosier ve Ghezzal’ın menajerleriyle görüşen yöneticilerin, transfer görüşmelerinin rafa kaldırılmasını istediği öğrenildi.
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