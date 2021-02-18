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• 18 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:

Transfer haberleri: Beşiktaş'tan son dakika kararı! Görüşmeler askıya alındı...

Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna emin adımlarla ilerleyen Beşiktaş'ta flaş bir karar alındı.

• 18 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
SERDAR SARIDAĞ
SERDAR SARIDAĞ
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Ligde ve kupada yoluna emin adımlarla ilerleyen Beşiktaş'ta son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Siyah Beyazlı sürpriz bir karara imza attı. İşte detaylar...

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Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni deplasmanda 3-0 mağlup eden Beşiktaş bu haftayı BAY geçecek. Siyah Beyazlılar bir sonraki hafta sahasında Denizlispor'u ağırlayacak.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda İttifak Holding Konyaspor'u penaltı atışları sonucu mağlup eden Beşiktaş yarı finale yükselmiş ve Medipol Başakşehir'le eşleşti.

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Beşiktaş'ta iyi gidişatın en önemli parçaları sezon başı yapılan transferler... Özellikle Aboubakar, Ghezzal, Rosier ve Josef'in müthiş performansları teknik heyet ve yönetimi memnun etti.

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Beşiktaş'ta en çok merak edilen konular arasında takıma kiralık olarak katılan Rosier ve Rachid Ghezzal'ın durumu. Taraftarların sevgilisi haline gelen iki futbolcu ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

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Beşiktaş Yönetimi sezon başında kiralık olarak transfer edilen Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal’la ilgili sürpriz bir karara imza attı.

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Sporting Lizbon’dan kiralanan Rosier ve Leicester City’den gelen Ghezzal’ın önümüzdeki sezon da kadroda yer almasını isteyen siyah-beyazlılar, bu oyuncuların sadece şampiyonluk yarışına odaklanmaları için konuyu gündemde tutmayacak. Rosier ve Ghezzal’ın menajerleriyle görüşen yöneticilerin, transfer görüşmelerinin rafa kaldırılmasını istediği öğrenildi.

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Siyah-beyazlı idarecilerin, menajerlerle yapılan görüşmede, bu kritik süreçte sadece Beşiktaş’ın değil, olası başka tekliflerin de şampiyonluk yarışından daha önemli olmadığını aktardığı belirlendi.

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Teknik heyetin çok memnun olduğu Rosier ve Ghezzal’ın rahat bırakılmasını isteyen idareciler sezon sonu her şeyin konuşulacağını da dile getirdi.

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Rosier ve Ghezzal gibi takımın bir başka kiralık oyuncusu olan Francisco Montero için de aynı yolun izlendiği belirtildi. Siyah-beyazlıların, Atletico Madrid’den kiralanan İspanyol stoperi de sezon sonuna kadar transfer pazarlıklarının dışında tutmaya çalıştığı kaydedildi.

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Beşiktaş Yönetimi, şampiyonluk yarışındaki rekabetin zirve yapacağı dönemlere girilmesi nedeniyle önümüzdeki dönemde transfer konusunu kesinlikle gündeme getirmeyecek.

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Tüm futbolcuların şampiyonluğa odaklanmasını isteyen siyah-beyazlılar, maaş ve prim ödemelerini de geçmişte olduğu gibi zamanında yapmaya çalışacak.

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