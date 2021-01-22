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HaberlerBeşiktaş Haberleri Transferde son dakika | Canlı yayında bombayı patlattı! 'Çok sağlam kaynaklarım var Galatasaray...'
• 22 Ocak 2021 - 15:37 • Son Güncelleme:

Transferde son dakika | Canlı yayında bombayı patlattı! 'Çok sağlam kaynaklarım var Galatasaray...'

Transferde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği İrfan Can Kahveci, Beşiktaş'ın da ilgilendiği Hulk transferi ile ilgili Milliyet Gazetesi'nden Serdar Sarıdağ canlı yayında çarpıcı açıklamalara imza attı.

• 22 Ocak 2021 - 15:37 • Son Güncelleme:
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Transferde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Ocak ayı transfer döneminde Süper Lig devleri üst üste bombaları patlatmak için çalışmaları sürdürüyor. Milliyet Gazetesi'nden Serdar Sarıdağ canlı yayında sürpriz açıklamalara imza attı.

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SERGEN HULK'I AÇIKLAMIŞTI

Süper Lig'de bu sezon gösterdikleri performans ile liderliği bırakmayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken dün akşam maç sonunda Sergen Yalçın, Brezilyalı yıldız Hulk ile ilgilendiklerini açıklamıştı.

3JOSEF DE SOUZA DEVREDE

'JOSEF DE SOUZA DEVREDE'

Konuyla ilgili Skorer canlı yayınına katılan Serdar Sarıdağ transferi tüm detaylarıyla anlattı. Sarıdağ; 'Hulk’un kendi şartları var tabii ki ancak burada Josef De Souza ile arasının iyi olması, aynı menajerle çalışmaları biraz Beşiktaş’ın elini güçlendiriyor...

4TOPLAMDA 4.5 MİLYON EURO

TOPLAMDA 4.5 MİLYON EURO

'Ancak mali şartlar ortada. Şartları zorlayarak Hulk’un yıllık ücretini takım seviyesi üstünde tutarsanız bazı dengeler sarsılabilir. Beşiktaş biraz tok alıcı rolünde. Oyuncu yarım sezon için 1.5 milyon Euro, önümüzdeki sezon için 3 milyon euro.'

5TRANSFER %55

'TRANSFER %55'

Beşiktaş bunu biraz daha aşağı çekmeye çalışıyor. Hulk olursa iyi bir transfer olacak ancak başka kulüplerin de devrede olduğunu söyleyebiliriz. Yüzde 55 diyebilirim şu an Hulk transferi için.' dedi.

6İRFAN CAN, TERİMİ TAKİBE ALDI

İRFAN CAN, TERİM'İ TAKİBE ALDI

Fenerbahçe'nin dünya yıldızı transferi Mesut Özil'e karşılık vermek isteyen ezeli rakip Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz, Başakşehir'den İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor. İrfan Can da geçtiğimiz günlerde Fatih Terim'i takibe almıştı.

7ANLAŞMA SAĞLANDI

'ANLAŞMA SAĞLANDI'

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sarıdağ, 'Çok sağlam kaynaklarım var bu konuda. İrfan Can Galatasaray ile her konuda anlaştı net söyleyebilirim. Oyuncu hazır. Zaten hareketlerinden belli ediyor.'

8TAKASTA EMRE VE LUYINDAMA VAR

'TAKASTA EMRE VE LUYINDAMA VAR'

'Fakat ilk görüşmeden olumlu sonuç çıkmadı. Avrupa’dan teklifler var ancak Galatasaray 2. Hatta belki . bir teklife hazırlanıyor. Emre Kılınç ve Luyindama’yı duydum Okan hocanın istediği ve bir miktar para.'

9TRANSFER BENCE BİTTİ

'TRANSFER BENCE BİTTİ'

'Bu son tekliften sonra bu iş biter diye düşünüyorum. bu transferin ıslak imzası yok ancak bu transferi tecrübelerime dayanarak bitti gözüyle görüyorum. '

10TERİMDEN İRFANA TELEFON

TERİM'DEN İRFAN'A TELEFON

Galatasaray'da Mustafa Cengiz’in İrfan Can Kahveci için Başakşehir Kulübü’ne yaptığı ziyaretin perde arkasını Milliyet araladı. Başakşehir pazarlık masasında istediği rakam ortaya çıkarken dev zirvedeki Mesut Özil diyaloğu dikkat çekti. Öte yandan Başakşehir'in 'kahve fincanı' göndermesi sonrasında Fatih Terim'in Başakşehirli yöneticiyi telefonla aradığı ortaya çıktı.

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