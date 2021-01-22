Transferde son dakika | Canlı yayında bombayı patlattı! 'Çok sağlam kaynaklarım var Galatasaray...'

'JOSEF DE SOUZA DEVREDE' Konuyla ilgili Skorer canlı yayınına katılan Serdar Sarıdağ transferi tüm detaylarıyla anlattı. Sarıdağ; 'Hulk’un kendi şartları var tabii ki ancak burada Josef De Souza ile arasının iyi olması, aynı menajerle çalışmaları biraz Beşiktaş’ın elini güçlendiriyor...