• 22 Ocak 2021 - 15:37 • Son Güncelleme:
Transferde son dakika | Canlı yayında bombayı patlattı! 'Çok sağlam kaynaklarım var Galatasaray...'
Transferde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği İrfan Can Kahveci, Beşiktaş'ın da ilgilendiği Hulk transferi ile ilgili Milliyet Gazetesi'nden Serdar Sarıdağ canlı yayında çarpıcı açıklamalara imza attı.
• 22 Ocak 2021 - 15:37 • Son Güncelleme:
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Transferde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Ocak ayı transfer döneminde Süper Lig devleri üst üste bombaları patlatmak için çalışmaları sürdürüyor. Milliyet Gazetesi'nden Serdar Sarıdağ canlı yayında sürpriz açıklamalara imza attı.
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İRFAN CAN, TERİM'İ TAKİBE ALDI
Fenerbahçe'nin dünya yıldızı transferi Mesut Özil'e karşılık vermek isteyen ezeli rakip Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz, Başakşehir'den İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor. İrfan Can da geçtiğimiz günlerde Fatih Terim'i takibe almıştı.
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