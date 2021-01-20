Transferde son dakika haberi! Dünya yıldızı golcü bedelsiz olarak! Resmi transfer teklifi...

1.5 YILLIK İMZA Bu gelişmelerin üzerine Milliyet'ten Serdar Sarıdağ'ın özel haberine göre Beşiktaş'ın gündemine gelen Hulk, yıllık 3 milyon Euro istiyor. 1.5 senelik anlaşma olması halinde toplamda 4.5 milyon euroya mal olacak olan futbolcunun ücretinin düşürülmesi bekleniyor.