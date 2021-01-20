• 20 Ocak 2021 - 17:33 • Son Güncelleme:
Transferde son dakika haberi! Dünya yıldızı golcü bedelsiz olarak! Resmi transfer teklifi...
Transferde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Bu sezon Sergen Yalçın ile gösterdiği performans sayesinde ligde lider olan Beşiktaş'ta golcü operasyonu başladı.
• 20 Ocak 2021 - 17:33 • Son Güncelleme:
Serdar Sarıdağ / Skorer Özel
Serdar Sarıdağ / Skorer Özel
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GOLCÜ TRANSFERİNDE SON DAKİKA
Beşiktaş'ta dünya yıldızı golcü transferinde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Bu sezon Aboubakar'ın yanına golcü transferi isteyen Sergen Yalçın ve yönetim çalışmalara hız verdi.
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