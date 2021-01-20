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• 20 Ocak 2021 - 17:33 • Son Güncelleme:

Transferde son dakika haberi! Dünya yıldızı golcü bedelsiz olarak! Resmi transfer teklifi...

Transferde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Bu sezon Sergen Yalçın ile gösterdiği performans sayesinde ligde lider olan Beşiktaş'ta golcü operasyonu başladı.

• 20 Ocak 2021 - 17:33 • Son Güncelleme:
Serdar Sarıdağ / Skorer Özel
Serdar Sarıdağ / Skorer Özel
1GOLCÜ TRANSFERİNDE SON DAKİKA
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GOLCÜ TRANSFERİNDE SON DAKİKA

Beşiktaş'ta dünya yıldızı golcü transferinde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Bu sezon Aboubakar'ın yanına golcü transferi isteyen Sergen Yalçın ve yönetim çalışmalara hız verdi.

2SÜPER LİGDE LİDER

SÜPER LİG'DE LİDER

Süper Lig'de gösterdikleri başarılı performans ile 18 maçta 12 galibiyet 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Beşiktaş lider pozisyonunda. Siyah beyazlı ekip oynanan hiçbir derbiyi de kaybetmedi.

3MANDZUKIC MİLANA İMZA ATTI

MANDZUKIC MİLAN'A İMZA ATTI

Adı bir süredir Beşiktaş ile anılan dünya yıldızı Hırvat golcü Mario Mandzukic dün İtalyan devi Milan ile sözleşme imzaladı. Mandzukic, 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1,5 yıllığına imza attı.

4SÜRPRİZ GOLCÜ ATAĞI

SÜRPRİZ GOLCÜ ATAĞI

Şampiyonluk hedefine ulaşmak isteyen Beşiktaş’ta TFF’nin, yabancı sayısını geçici olarak 16’ya çıkarması nedeniyle bir yabancı alma hakkı doğdu. Sergen Yalçın yönetime sürpriz bir ismi önerdi.

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HULK'A RESMİ TEKLİF

Hırvat golcü Mandzukic için şartları zorlayan ancak anlaşma sağlayamayan Beşiktaş yönetimi rotayı başka bir dünya yıldızı Hulk'a çevirdi. Siyah beyazlılar, Brezilyalı yıldıza performansa dayalı bir kontrat teklif etmeyi planlıyor.

6İMZA PARASI YOK

İMZA PARASI YOK

34 yaşındaki Hulk’un hem kanatlarda hem de forvette oynaması nedeniyle tercih edildiği, ancak yönetimin kesinlikle imza parasını kabul etmeyeceği bildirildi.

71.5 YILLIK İMZA

1.5 YILLIK İMZA

Bu gelişmelerin üzerine Milliyet'ten Serdar Sarıdağ'ın özel haberine göre Beşiktaş'ın gündemine gelen Hulk, yıllık 3 milyon Euro istiyor. 1.5 senelik anlaşma olması halinde toplamda 4.5 milyon euroya mal olacak olan futbolcunun ücretinin düşürülmesi bekleniyor.

8ABOUBAKAR FORMÜLÜ

ABOUBAKAR FORMÜLÜ

Siyah - beyazlı yönetim Aboubakar ile yaptığı sözleşmenin benzerini yapmak istiyor. Performansa dayalı kontrat neticesinde Beşiktaş toplam maliyetin yarısını garanti yarısını ise maç başı ödemek istiyor.

9303 GOL 178 ASİST

303 GOL 178 ASİST

Brezilyalı golcü kariyerinde toplamda 573 maça çıkarken 303 gol ve 178 asiste imza attı.

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