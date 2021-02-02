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• 02 Şubat 2021 - 08:01 • Son Güncelleme:

Transferde son dakika haberleri | Süper Lig'de transfer bombaları peş peşe patladı! Fenerbahçe, Galatasaray ,Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir...

Süper Lig'de ara transfer dönemi sona erdi. 05 Ocak 2021'de başlayan Ocak ayı transfer dönemi 1 Şubat gece 00:00 itibariyle son buldu. Süper Lig'de bomba etkisi yaratan transfer olayları...

• 02 Şubat 2021 - 08:01 • Son Güncelleme:
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Süper Lig'de transfer tescil dönemi dün gece itibariye resmen sona erdi. Süper Lig ekipleri birçok önemli yıldızı kadrosuna kattı.

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Süper Lig'de devleri Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor yaptıkları transfer hamleleri ile yine en konuşulan takımlar oldu. İşte Süper Lig'de ara transfer döneminde atılan ıslak imzalar...

3BAŞAKŞEHİR

BAŞAKŞEHİR

Süper Lig'in son şampiyonu Başakşehir, Milan'dan defans oyuncusu Duarte, Konyaspor'dan sağ kanat Ömer Ali Şahiner, Ittihad Kalba'dan kanat oyuncusu Junior Fernandes, Fenerbahçe'den orta saha oyuncusu Tolga Ciğerci ve son olarak Yeni Malatyaspor'dan Youssouf Ndayishimiye kadrosuna kattı.

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FENERBAHÇE

Bu sezon şampiyonluk yolunda büyük adımlar atan Fenerbahçe ara transfer döneminde Arsenal'den dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil'i bedelsiz olarak kadrosuna kattı.

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Sarı lacivertliler Galatasaray'ın da istediği İrfan Kahveci'yi de son gün bombası olarak transfer etti. Ayrıca Limassol'dan stoper Attila Szalai ve Queens Park'dan kanat oyuncusu Bright Osayi -Samuel'i kadrosuna dahil etti.

6GALATASARAY

GALATASARAY

Galatasaray'da transfer dönemini başarılı geçiren takımlardan oldu. Tecrübeli teknik adam Fatih Terim'in ilk transferi Onyekuru oldu.

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Diagne'yi WBA'a gönderen sarı kırmızılı takım Zamalek'ten golcü isim Mostafa Mohamed'i, yine genç milli golcü Halil Dervişoğlu'nu Newcastle'dan sağ bek Yedlin'i ve son olarak Benfica'dan yıldız orta saha oyuncusu Gedson Fernandes'i transfer etti. Galatasaray yeni transferi Yedlin'e lisans çıkarabilmek için gece yarısı Eren Can Yardımcı'yı Eyüpspor'a, Emin Bayram'ı da Boluspor'a kiraladığını açıkladı.

8TRABZONSPOR

TRABZONSPOR

Abdullah Avcı'nın takımın başına gelmesiyle birlikte yükselişe geçen Karadeniz temsilcisi Trabzonspor, Alanyaspor'un yıldız orta saha oyuncusu Bakasetas'ı, Gençlerbirliği'nden yine orta saha oyuncusu Berat Özdemir'i ve Wolfsburg'dan 10 numara Yunus Mallı'yı transfer etti.

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BEŞİKTAŞ

Bu sezon Sergen Yalçın ile birlikte adeta lige damga vuran Beşiktaş sadece iki transfere imza attı. Siyah beyazlılar rekor ücretle Everton'a sattıkları Cenk Tosun'u kadrosuna katarken bir de Eskişehir'den genç futbolcu Bilal Ceylan'ı transfer etti.

10KASIMPAŞA

KASIMPAŞA

Süper Lig'in bir diğer İstanbul ekiplerinden biri olan Kasımpaşa, GZ R&F'dan defans oyuncusu Dusko Tosic'i, Louisville City'den genç golcü Arda Bulut'u, Chelsea'den dünya yıldızı orta saha Danny Drinkwater'ı, RSC Anderlecht'den golcü Isaac Kiese Thelin, PSV Eindhoven'den stoper Derrick Luckassen ve CSKA Moskova'dan ön libero Kristijan Bistrovic kadrosuna kattı.

11ALANYASPOR

ALANYASPOR

Akdeniz temsilcisi Aytemiz Alanyaspor ara transfer döneminde kulüpsüz olan orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin Acar, Eibar'dan sağ kanat Damian Kadzior, Konyaspor'dan kaleci Serkan Kırıntılı, Ksar'dan sol kanat El Mami Tetah'ı kadrosuna kattı.

12ÇAYKUR RİZESPOR

ÇAYKUR RİZESPOR

Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor yeni hocası Sumudica ile sürpriz transferlere imza attı. Rizespor, CFR Cluj'dan orta saha oyuncusu Damjan Djokovic, Karagümrük'ten Erik Sabo ve Hacken'den golcü Söderlund'u transfer etti.

13SİVASSPOR

SİVASSPOR

Rıza Çalımbay'ın takımı Demir Grup Sivasspor Beşiktaş'tan sol kanat Tyler Boyd, Kasımpaşa'dan sağ bek Ahmet Oğuz ve Sancaktepe'den kaleci Emre Satılmış'ı transfer ederek Ocak ayını kapattı.

14GÖZTEPE

GÖZTEPE

Ege temsilcisi Göztepe, Ocak ayı transfer döneminde Antalyaspor'dan eski golcüsü Jahovic'i, Trabzonspor'dan sağ kanat Diagbate, Anderlecht'ten orta saha oyuncusu Peter Zulj ve PAOK'tan Esiti'yi kadrosuna kattı.

15KARAGÜMRÜK

KARAGÜMRÜK

Fatih Karagümrük yine yaptığı transferlerle ses getirmeyi başardı. İstanbul ekibi Fenerbahçe'den Kemal Ademi ve genç Serhat Ahmetoğlu, Beşiktaş'tan Lens, Rosenborg'tan sağ bek Vegar Eggen Hedenstad, Trabzonspor'dan stoper Campi, SPAL'dan on numara Lucas Castro ve kulüpsüz olan Emre Çolak, Fabio Borini ile Bertolacci'yi transfer etti.

16KONYASPOR

KONYASPOR

İsmail Kartal yönetiminde başarılı bir grafik çizen Konyaspor Ocak ayı transfer döneminde Sarajevo'dan 10 numara Rahmanovic, Viking'den sol kanat Zymer Bytyqi, Rizespor'dan Diomande, Sivasspor'dan Barış Yardımcı, Galatasaray'dan Jesse Sekidika, Lyngby BK'dan santrfor Ertuğrul Teksen'i kadrosuna kattı.

17ANTALYASPOR

ANTALYASPOR

Ersun Yanal yönetimindeki Antalyaspor transfer yasağından dolayı bu dönemi hiçbir oyuncuyu kadrosuna katmadı.

18GAZİANTEP FK

GAZİANTEP FK

Ertuğrul Ersoy - Roderick Miranda - Osama Rashid – Bilal Başacıkoğlu

19MKE ANKARAGÜCÜ

MKE ANKARAGÜCÜ

İbrahim Akdağ-Geraldo-Badji – Alperen Babacan

20YENİ MALATYASPOR

YENİ MALATYASPOR

Stevie Mallan- Atakan Müjde - Haqi Osman

21KAYSERİSPOR

KAYSERİSPOR

Ramazan Civelek-Muhar-Melih Okutan(kiralıktan döndü)-Maglica - Besard Sabovic - Nehuen Paz - Kevin Luckassen – Uğur Demirok

22ATAKAŞ HATAYSPOR

ATAKAŞ HATAYSPOR

Youssouf Kone - Mohammed Kamara

23DENİZLİSPOR

DENİZLİSPOR

Ben Mohamed-Diskerud-Ahmed Yasin-Ali Yavuz Kol – Hasan Ayaroğlu – Kubilay Aktaş – Görkem Can – Ahmed Yasin

24ERZURUMSPOR

ERZURUMSPOR

Szumski-Da Costa-Coulibaly-Omolo-Rashani-Darri-Aatıf-El Kabir – Göktuğ Bakırbaş

25GENÇLERBİRLİĞİ

GENÇLERBİRLİĞİ

Mugni-Spiridonovic – Mustafa Akbaş – Sandro Lima – Yasin Davuş

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