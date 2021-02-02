Transferde son dakika haberleri | Süper Lig'de transfer bombaları peş peşe patladı! Fenerbahçe, Galatasaray ,Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir...

KARAGÜMRÜK Fatih Karagümrük yine yaptığı transferlerle ses getirmeyi başardı. İstanbul ekibi Fenerbahçe'den Kemal Ademi ve genç Serhat Ahmetoğlu, Beşiktaş'tan Lens, Rosenborg'tan sağ bek Vegar Eggen Hedenstad, Trabzonspor'dan stoper Campi, SPAL'dan on numara Lucas Castro ve kulüpsüz olan Emre Çolak, Fabio Borini ile Bertolacci'yi transfer etti.