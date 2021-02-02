• 02 Şubat 2021 - 08:01 • Son Güncelleme:
Transferde son dakika haberleri | Süper Lig'de transfer bombaları peş peşe patladı! Fenerbahçe, Galatasaray ,Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir...
Süper Lig'de ara transfer dönemi sona erdi. 05 Ocak 2021'de başlayan Ocak ayı transfer dönemi 1 Şubat gece 00:00 itibariyle son buldu. Süper Lig'de bomba etkisi yaratan transfer olayları...
• 02 Şubat 2021 - 08:01 • Son Güncelleme:
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Süper Lig'de transfer tescil dönemi dün gece itibariye resmen sona erdi. Süper Lig ekipleri birçok önemli yıldızı kadrosuna kattı.
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Diagne'yi WBA'a gönderen sarı kırmızılı takım Zamalek'ten golcü isim Mostafa Mohamed'i, yine genç milli golcü Halil Dervişoğlu'nu Newcastle'dan sağ bek Yedlin'i ve son olarak Benfica'dan yıldız orta saha oyuncusu Gedson Fernandes'i transfer etti. Galatasaray yeni transferi Yedlin'e lisans çıkarabilmek için gece yarısı Eren Can Yardımcı'yı Eyüpspor'a, Emin Bayram'ı da Boluspor'a kiraladığını açıkladı.
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KASIMPAŞA
Süper Lig'in bir diğer İstanbul ekiplerinden biri olan Kasımpaşa, GZ R&F'dan defans oyuncusu Dusko Tosic'i, Louisville City'den genç golcü Arda Bulut'u, Chelsea'den dünya yıldızı orta saha Danny Drinkwater'ı, RSC Anderlecht'den golcü Isaac Kiese Thelin, PSV Eindhoven'den stoper Derrick Luckassen ve CSKA Moskova'dan ön libero Kristijan Bistrovic kadrosuna kattı.
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KARAGÜMRÜK
Fatih Karagümrük yine yaptığı transferlerle ses getirmeyi başardı. İstanbul ekibi Fenerbahçe'den Kemal Ademi ve genç Serhat Ahmetoğlu, Beşiktaş'tan Lens, Rosenborg'tan sağ bek Vegar Eggen Hedenstad, Trabzonspor'dan stoper Campi, SPAL'dan on numara Lucas Castro ve kulüpsüz olan Emre Çolak, Fabio Borini ile Bertolacci'yi transfer etti.
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KONYASPOR
İsmail Kartal yönetiminde başarılı bir grafik çizen Konyaspor Ocak ayı transfer döneminde Sarajevo'dan 10 numara Rahmanovic, Viking'den sol kanat Zymer Bytyqi, Rizespor'dan Diomande, Sivasspor'dan Barış Yardımcı, Galatasaray'dan Jesse Sekidika, Lyngby BK'dan santrfor Ertuğrul Teksen'i kadrosuna kattı.
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