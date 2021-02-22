Türk futbolunun altın dönemi! Fenerbahçe ve Galatasaray devreye girdi, genç yıldızın tranferi için...

Ali Akman Sezon başından bu yana gündemden düşmeyen Ali Akman, ligin ilk devresine damga vurmuştu. 18 lig karşılaşmasında 10 gol 3 asistlik nefis performans gösteren 18 yaşındaki golcü oyuncu, kısa sürede hem Süper Lig ekiplerinin hem de Avrupa’nın yakından takip ettiği bir isim olmuştu. Bursaspor’la sözleşme yenilemeyen genç oyuncu için Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt ara transfer döneminde devreye girmiş ve bu transferi bedelsiz olarak bitirmişti. Frankfurt ile 1 Temmuz 2021 tarihinden 30 Haziran 2025'e kadar geçerli olacak şekilde 4 yıllık sözleşme imzalayan Ali Akman, bu transferin ardından yönetimin “etik dışı transferi ve davranışları” gerekçesi ile kadro dışı bırakılmıştı.