• 22 Şubat 2021 - 11:12 • Son Güncelleme:
Türk futbolunun altın dönemi! Fenerbahçe ve Galatasaray devreye girdi, genç yıldızın tranferi için...
Son yıllarda Avrupa’nın önemli kulüplerine ihraç ettiğimiz futbolcu sayısı artarken bu durum önümüzdeki yıllarda da devam edecek gibi gözüküyor.
• 22 Şubat 2021 - 11:12 • Son Güncelleme:
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Bu sezon Hem Süper Lig’de hem de TFF 1.Lig’de genç yaşına rağmen takımının önemli parçalarından biri haline gelen ve gösterdiği performanslarla parmak ısırtan birçok oyuncu bulunuyor. İşte Türk futbolunun bu sene kazandığı o genç isimler…
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Serkan Asan
Sezon başında Trabzonspor’un tecrübeli sağ beki Joao Pereira’dan formayı kapan Serkan Asan, Portekizli oyuncunun ara transfer döneminde takımdan ayrılmasıyla sağ bekteki yerini iyice garanti altına aldı. 2019-2020 sezonun başında A takıma yükselen 21 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon yalnızca 7 maçta şans bulmuştu. Bu sezon ise takımın önemli oyuncularından biri haline gelen Serkan Asan 19 maçta süre aldı ve 1 gol 2 asist kaydetmeyi başardı. Trabzonspor’la Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan oyuncu 21 yaş altı milli takımda da forma giyiyor.
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Rıdvan Yılmaz
Geçtiğimiz sezon sonunda Caner Erkin ile yeni sözleşme imzalamayan Beşiktaş, sol bek bölgesini altyapısında yetişen Rıdvan Yılmaz ve Alanyaspor’dan transfer edilen Fabrice N’Sakala’ya emanet etmişti. Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın geçtiğimiz sezonun son haftalarında şans vermeye başladığı Rıdvan Yılmaz, yeni sezonda Beşiktaş kadrosunun değerli isimlerinden biri haline geldi. Bu sezon 12 maçta forma giyen 19 yaşındaki oyuncu temposu ve soğukkanlılığıyla dikkat çekiyor.
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Gökdeniz Bayrakdar
Antalyaspor’un geçtiğimiz yaz Kocaelispor’dan 115 bin Euro’ya kadrosuna kattığı 19 yaşındaki Gökdeniz Bayrakdar, sezonun geride kalan bölümünde takımın en istikrarlı isimlerinden biri. Beşiktaş’a karşı çıktığı iki maçta da attığı kritik gollerle dikkat çeken Gökdeniz bu sezon toplamda 26 maçta forma giydi ve 7 gol kaydetti.
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Berkan Kutlu
Alanyaspor’un genç oyuncusu Berkan Kutlu bu sezon gösterdiği performansla ligin öne çıkan oyuncularından biri oldu. Yaz transfer döneminde İsviçre’nin Sion ekibinden bedelsiz olarak transfer edilen 1998 doğumlu Berkan, Çağdaş Atan’ın kadroya ilk yazdığı isimlerden biri olmuş durumda. 24 maçta şans bulan orta saha oyuncusu şu ana kadar 1 gol 2 asistlik skor katkısı yaptı.
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Kerem Aktürkoğlu
Galatasaray kadrosundaki yerini bulduğu her şansın ardından biraz daha sağlamlaştıran Kerem Aktürkoğlu, Fatih Terim’in yeni gözdesi olmuş durumda. Sezon başında Erzincanspor’dan transfer edilen 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu bu sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda toplamda 15 maçta şans bulurken takımına 2 gol 2 asistlik katkı sağladı.
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Ersin Destanoğlu
Karius’tan beklediği verimi alamayan Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın geçtiğimiz sezonun sonlarında Ersin Destanoğlu’na şans vermeye başlamıştı. Yaz transfer döneminde kaleci transferi yapmayan siyah beyazlılar, kaleyi 19 yaşındaki Ersin Destanoğlu’na emanet etmeye karar verirken bu kararın ne kadar doğru olduğunu genç kaleci kısa sürede ispat etmeyi başardı. Kalesinde güven veren genç kaleci, bu sezon forma giydiği 20 Süper Lig maçının 9’unu gol yemeden tamamlamayı başardı.
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Bünyamin Balcı
Süper Lig’de 10 maçtır yenilmeyen Antalyaspor’un sağ bek oyuncusu Bünyamin Balcı, istikrarlı performansıyla dikkatleri çekiyor. Geçen sezon başından bu yana U-19 Milli takım maçlarıyla beraber toplamda 54 maça çıkan 20 yaşındaki Bünyamin Balcı, hem Tamer Tuna’nın hem de daha sonra göreve gelen Ersun Yalan’ın vazgeçilmez oyuncularından biri oldu
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Atakan Çankaya
TFF 1.Lig’de mücadele eden Bursaspor, kadrosunda yabancı oyuncuya yer vermezken hepsi genç olan oyuncularla sahaya çıkıyor. 21.9 yaş ortalaması olan Bursaspor’da öne çıkan oyunculardan biri de 21 yaşındaki Burak Kapacak. Ara transfer döneminde adı Fenerbahçe ile anılan genç oyuncu oynadığı 20 karşılaşmada 5 gol 4 asist yaparak takımın başarısında önemli bir pay sahibi oldu.
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Burak Kapacak
TFF 1.Lig’de mücadele eden Bursaspor, kadrosunda yabancı oyuncuya yer vermezken hepsi genç olan oyuncularla sahaya çıkıyor. 21.9 yaş ortalaması olan Bursaspor’da öne çıkan oyunculardan biri de 21 yaşındaki Burak Kapacak. Ara transfer döneminde adı Fenerbahçe ile anılan genç oyuncu oynadığı 20 karşılaşmada 5 gol 4 asist yaparak takımın başarısında önemli bir pay sahibi oldu.
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Ali Akman
Sezon başından bu yana gündemden düşmeyen Ali Akman, ligin ilk devresine damga vurmuştu. 18 lig karşılaşmasında 10 gol 3 asistlik nefis performans gösteren 18 yaşındaki golcü oyuncu, kısa sürede hem Süper Lig ekiplerinin hem de Avrupa’nın yakından takip ettiği bir isim olmuştu. Bursaspor’la sözleşme yenilemeyen genç oyuncu için Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt ara transfer döneminde devreye girmiş ve bu transferi bedelsiz olarak bitirmişti. Frankfurt ile 1 Temmuz 2021 tarihinden 30 Haziran 2025'e kadar geçerli olacak şekilde 4 yıllık sözleşme imzalayan Ali Akman, bu transferin ardından yönetimin “etik dışı transferi ve davranışları” gerekçesi ile kadro dışı bırakılmıştı.
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Batuhan Kör
Bursaspor bir diğer genç yeteneği olan Batuhan Kör, özellikle Ali Akman’ın kadro dışı kalmasının ardından beklentilerin arttığı bir isim haline geldi. TFF 1.Lig’de çıktığı 20 karşılaşmada 6 kez fileleri havalandıran 19 yaşındaki santrafor, Ziraat Türkiye Kupası’nda Göztepe’ye 4 gol birden atarak adından söz ettirmişti. Sezonun kalan kısmında Bursaspor’un en büyük gol umudu olan genç oyuncu 21 yaş altı milli takımında da forma giyiyor.
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