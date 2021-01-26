Haberler
• 26 Ocak 2021 - 08:42 • Son Güncelleme:
Yolanthe Cabau bikinili cesur pozuyla göz kamaştırdı
Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettiren bir dönem Galatasaray'da forma giyen Hollandalı Wesley Sneijder'in eski eşi Yolanthe Cabau, bu kez de bikinili cesur pozuyla takipçilerini büyüledi.
Haberler
• 26 Ocak 2021 - 08:42 • Son Güncelleme:
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Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Hollandalı Wesley Sneijder'in eski eşi Yolanthe Cabau, verdiği cesur pozlarla gündem olmaya devam ediyor.
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