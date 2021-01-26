Geri Dön
MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerMagazin Haberleri Yolanthe Cabau bikinili cesur pozuyla göz kamaştırdı
Haberler
• 26 Ocak 2021 - 08:42 • Son Güncelleme:

Yolanthe Cabau bikinili cesur pozuyla göz kamaştırdı

Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettiren bir dönem Galatasaray'da forma giyen Hollandalı Wesley Sneijder'in eski eşi Yolanthe Cabau, bu kez de bikinili cesur pozuyla takipçilerini büyüledi.

Haberler
• 26 Ocak 2021 - 08:42 • Son Güncelleme:
1
ABONE OL

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Hollandalı Wesley Sneijder'in eski eşi Yolanthe Cabau, verdiği cesur pozlarla gündem olmaya devam ediyor.

2

Son olarak kişisel Instagram hesabından bikinili pozunu paylaşan Galatasaray'ın eski yengesinin fotoğrafına takipçileri tarafından binlerce beğeni ve yorum geldi.

3

İspanya doğumlu güzel model, 2010 yılında evlendiği Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder'den 2019 yılında ayrılmıştı.

4

Sneijder'in Galatasaray 2013 yılında transfer olmasıyla hayatının bir bölümünü İstanbul'da da geçiren Yolanthe Cabau'ya sarı kırmızılı taraftarlar, "Yenge" lakabını takmıştı.

5

Yolanthe son yıllarda oğlu Xess Xava'yla dünyayı geziyor.

6

Oğluyla Nepal'den Amerika'ya tüm dünyada pozlar paylaşan Yolanthe, Sneijder'i silmiş durumda.

7

Eski yengenin hesabından bir tane bile Sneijder fotoğrafı yer almıyor.

8

Sneijder'in Yolanthe'yi aldattığı için boşanmanın gerçekleştiği açıklanmıştı.

9

Yolanthe bikinili fotoğraflarının sonuna ise 'İki tane evin var; Biri dünya, biri vücudun' açıklaması ekledi.

10

250 TL'ye varan hoş geldin bonusu Misli.com'da Hemen oynamak için buraya tıklayın!

İLGİLİ SKORER GALERİLERİ

Sıradaki Galeri

Son dakika transfer haberleri - Fenerbahçe ve Galatasaray arasında İrfan Can Kahveci savaşı! Resmi görüşme...

Yolanthe Cabau bikinili cesur pozuyla göz kamaştırdı

ÖZEL | İrfan Can Kahveci için Başakşehir'e rekor bonservis! Resmen istediler...

Son dakika Fenerbahçe haberleri - Maç sonu açıkladı! 'Birkaç mesaj aldım, Jose Sosa...'

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet