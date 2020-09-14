Galibiyeti Sergen Yalçın'a armağan etti!

Süper Lig'de sezonun açılış haftasında Trabzonspor'a konuk olan Beşiktaş rakibini dev maçta 3-1 yendi ve lige üç puanla başladı.

Maçın ardından konuşan Beşiktaşlı futbolcular galibiyeti, corona virüs testi pozitif çıktığı için karantinada olan Sergen Yalçın'a armağan ettiler.

Tyler Boyd: Saha iyi olmamasına rağmen üç puanı aldık

''Galibiyeti burada olmayan hocamıza armağan ediyoruz. Lige iyi başladık. Saha iyi olmamasına rağmen üç puanı aldık. Beşiktaş formasına layık performans göstermek hedefimizdi. Ben de gol attığım için fazlasıyla memnunum.''

Fabrice N'Sakala: Onsuz olmak bir hayli zordu

''Galibiyeti teknik direktörümüze armağan ediyoruz. Onsuz olmak bir hayli zordu. Büyük bir takım olarak beşiktaş taraftarının beklentisi her zaman büyüktür. Paok maçında da beklentiler büyüktü. Ancak o maç öyle geç.i Bu maça hazırlandık ve galibiyeti aldık.''

Atiba Hutchinson: Tekrar burada olduğum için çok mutluyum