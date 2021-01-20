Garbis Zakaryan mezarı başında anılacak

Türkiye'nin ilk profesyonel milli boksörü, Ortadoğu Boks Şampiyonu Garbis Zakaryan, vefatının birinci yılında mezarı başında anılacak.

Vefatının ardından Zakaryan için belgesel çalışmaları da başladı. Garbis Zakaryan’ın hayatını anlatan ve kendisiyle aynı ismi taşıyan belgesel filmin hazırlıklarına başlandı. Belgesel, Zakaryan’ın 2. Dünya Savaşı’nın zorlu şartları içerisinde boksla tanışmasına ve ardından Ortadoğu şampiyonluğuna giden sürece odaklanıyor. Türkiye'nin ilk profesyonel boksörü olan Zakaryan, İstanbul ve Türkiye şampiyonluklarının ardından, 1964 yılında Ortadoğu Boks Şampiyonu oldu. Efsane boksör 22 yıllık kariyerinde 200’ü aşkın amatör, 43'ü uluslararası olmak üzere 100’e yakın profesyonel müsabakada yer aldı. Ay-yıldızlı formayla Almanya, Fransa, Arjantin, Lübnan ve Mısır gibi birçok ülkede ringe çıkan Zakaryan, 1966 yılında boks kariyerine son verdi.