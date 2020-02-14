Garry Rodrigues: "Suçlamaları kendime yakıştıramıyorum"

Fenerbahçe'de sakatlanan ve en az 4 hafta sahalardan uzak kalacak Garry Rodrigues, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Sakatlığı nedeniyle ikinci Galatasatay derbisini kaçıracak olan Rodrigues, sosyal medya hesabından sitemde bulundu. Rodrigues, "Sakatlığımdan ötürü kaçıracağım maçların üzüntüsünü yeterince yaşadığım bu dönemde; yapılan asılsız yakıştırma ve yorumlar gerçeği yansıtmıyor. Ayrıca üzülüyor ve bu suçlamaları kendime yakıştıramıyorum. Şampiyonluk yolunda en kısa sürede hazır olmak istiyorum." dedi.

F.Bahçe açıklamıştı

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Bugün yapılan akşam antrenmanında ağrı hisseden futbolcumuz Garry Rodrigues antrenmanı tamamlayamamıştır. Oyuncumuzun çekilen MR’ı sonucu sol bacak, üst arka adale (hamstring) alt yapışma yerinde kısmi yırtık (2’nci derece) tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır” denildi.