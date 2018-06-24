Gary Lineker'den yeni söz

Alman futboluyla ilgili meşhur “Futbol 22 kişiyle oynanır, sonunda Almanlar kazanır” sözü yenilendi. İngiliz futbolunun unutulmaz yıldızı, Toni Kroos’un frikik golü sonrası sosyal medyadan yeni bir paylaşımda bulundu.

Gary Lineker, yazdığı mesajda, “Futbol basit bir oyundur. 22 oyuncu 82 dakika topun peşinden koşar. Almanlar kırmızı kart görür. Geriye kalan 21 adam 13 dakika daha topu kovalar ve sonunda yine Almanlar kazanır” sözleriyle dikkat çekti ve yoğun etkileşim aldı.

En geç gol

Toni Kroos’un unutulmaz golü aynı zamanda tarihe geçti. Kroos’un frikik golü Almanya’nın tarihinde Dünya Kupası’nda attığı en geç gol oldu. Gol tam olarak 94:42’de geldi.

Öte yandan Toni Kroos, 1966’dan bu yana bir Dünya Kupası maçında topla en fazla buluşan (144) Alman futbolcu oldu.



