Gauff'tan Floyd tepkisi

Â ABD'nin Florida eyaletine baÄŸlÄ± Delray Beach kentinde dÃ¼zenlenen "Siyahilerin HayatlarÄ± Ã–nemlidir (Black Lives Matter)" protestosuna katÄ±lan 16 yaÅŸÄ±ndaki Gauff, sessizliÄŸi tercih edenlerin zalimlerin yanÄ±nda yer alacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

BÃ¼yÃ¼k annesinden 50 yÄ±l sonra kendisinin de aynÄ± ÅŸeyleri protesto etmesinin Ã¼zÃ¼cÃ¼ olduÄŸunu dile getiren Gauff, "Ne olursa olsun Ã¶nce birbirimizi sevmeliyiz. Harekete geÃ§meliyiz ve platformun kÃ¼Ã§Ã¼k ya da bÃ¼yÃ¼k olmasÄ±na bakmadan sesimizi Ã§Ä±karmalÄ±yÄ±z." ifadelerini kullandÄ±.

ÃœnlÃ¼ AmerikalÄ± aktivist ve insan haklarÄ± savunucusu Martin Luther King'in "Ä°yi insanlarÄ±n sessizliÄŸi, kÃ¶tÃ¼ insanlarÄ±n vahÅŸetinden daha tehlikelidir." sÃ¶zÃ¼nÃ¼ hatÄ±rlatan Gauff, kardeÅŸinin, doÄŸacak Ã§ocuklarÄ±nÄ±n ve torunlarÄ±nÄ±n geleceÄŸi iÃ§in savaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

GeÃ§en yÄ±l Wimbledon'da 7 grand slam ÅŸampiyonluÄŸu bulunan Venus Williams'a karÅŸÄ± aldÄ±ÄŸÄ± galibiyetle adÄ±nÄ± duyuran 15 yaÅŸÄ±ndaki Coco Gauff, bu yÄ±l da Avustralya AÃ§Ä±k'Ä±n 3. turunda da son ÅŸampiyon Naomi Osaka'yÄ± Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ turda elemiÅŸti.

ABD'li raket, ÅŸubat ayÄ±nda KadÄ±nlar Tenis BirliÄŸi (WTA) tarafÄ±ndan aÃ§Ä±klanan dÃ¼nya sÄ±ralamasÄ±nda 49. sÄ±raya kadar yÃ¼kselmiÅŸti. Gauff bÃ¶ylece 2005'in aÄŸustos ayÄ±nda 15 yaÅŸÄ±ndayken ilk 50'ye giren Bulgar Sesil Karatantcheva'dan beri bunu baÅŸaran en genÃ§ kadÄ±n tenisÃ§i olmuÅŸtu.

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