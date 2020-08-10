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10.08.2020 - 19:27 | | AA

Gaziantep açıkladı! Furkan Soyalp için Başakşehir ile anlaşıldı

Gaziantep Futbol Kulübü asbaşkanı Müslüm Özmen, yaptığı açıklamada Furkan Soyalp için Başakşehir ile anlaşma sağladıklarını söyledi.

Gaziantep açıkladı! Furkan Soyalp için Başakşehir ile anlaşıldı
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Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen Furkan Soyalp'i bonservisiyle renklerine bağlama yolunda oyuncunun kendisi ve kulübüyle prensipte anlaştı. 

Kulüp asbaşkanı Müslüm Özmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen sezon iyi bir takım olduklarını tüm spor kamuoyuna gösterdiklerini söyledi. 

Bu yüzden kadroyu koruma yolunda yoğun mesai harcadıklarını ifade eden Özmen, geçen sezon Medipol Başakşehir'den kiraladıkları Furkan Soyalp'i yeni sezonda da aralarında görmek istediklerini kaydetti. 

Müslüm Özmen, "Furkan, beyefendiliği ve takıma uyumuyla bizim için önemli bir oyuncu. Kendisiyle ve Medipol Başakşehir ile anlaşma sağladık. Yakında resmi sözleşmeyi de imzalayacağız." diye konuştu.

Gaziantep açıkladı Furkan Soyalp için Başakşehir ile anlaşıldı

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