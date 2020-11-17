Gaziantep Basketbol - Anadolu Efes maçı ertelendi

Konuyla ilgili Anadolu Efes'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Empera Halı Gaziantep Basketbol takımının en az altı basketbolcusu için karantina uygulaması başlatılmış olması sebebiyle Basketbola Dönüş Protokolü’nün 12. Bölüm Müsabakaların Ertelenmesi başlıklı maddesine göre, daha önce 22 Kasım Pazar günü oynanacağı açıklanan Empera Halı Gaziantep Basketbol - Anadolu Efes karşılaşması ileri bir tarihe ertelenmiştir. Gaziantep Basketbol - Anadolu Efes karşılaşmasının oynanacağı tarih, Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından açıklanacaktır" denildi.