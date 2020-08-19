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19.08.2020 - 20:25 |

Gaziantep Basketbol bütçesini yarÄ±ya düÅŸürdü

Gaziantep Basketbol'un genel menajeri Boray Dai, geÃ§en sezona gÃ¶re bÃ¼tÃ§elerini yarÄ± yarÄ±ya dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼klerini bildirdi.Â

Gaziantep Basketbol bütçesini yarÄ±ya düÅŸürdü
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ING Basketbol SÃ¼per Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol'un genel menajeri Boray Dai, geÃ§en sezona gÃ¶re bÃ¼tÃ§elerini yarÄ± yarÄ±ya dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼klerini bildirdi.Â 

Dai, yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nda, takÄ±mÄ±n Bolu'da gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi yeni sezon hazÄ±rlÄ±k kampÄ±nÄ± deÄŸerlendirdi.Â 

GenÃ§ ve enerjisi yÃ¼ksek bir takÄ±m olduklarÄ±nÄ± belirten Dai, "OyuncularÄ±mÄ±z Ã§abuk adapte oldular. GeÃ§tiÄŸimiz sezona gÃ¶re bÃ¼tÃ§emizi yarÄ±ya dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼k. Belki de lig tarihimizin en dÃ¼ÅŸÃ¼k bÃ¼tÃ§eli takÄ±mÄ±nÄ± kurduk. Åžu an kadromuzda 14 oyuncumuz var. GeÃ§en seneden 4 oyuncu ve bunun yanÄ±nda bizi heyecanlandÄ±ran diÄŸer bir konu altyapÄ±dan 2001, 2002 ve 2004 doÄŸumlu 3 oyuncuyu kadroya dahil ettik." ifadelerini kullandÄ±Â 

Boray Dai, yeni bir takÄ±m oluÅŸturduklarÄ±nÄ± ve bu yÃ¼zden oyuncularÄ±n birbirlerine alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n zaman alacaÄŸÄ±nÄ± aktararak, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â 

"Ã‡alÄ±ÅŸma temposundan, oyuncularÄ±n konsantrasyonundan ve birbirleriyle iliÅŸkisinden Ã§ok memnunuz. Ã–nemli olan sezona nasÄ±l baÅŸlayÄ±p nasÄ±l devam edeceÄŸimiz. Åžunun garantisini verebilirim, yÃ¼ksek enerjili, koÅŸan, mÃ¼cadeleci bir takÄ±m olacaÄŸÄ±z. YabancÄ± oyuncu konusunda da hedefi olan, kazanma arzusu yÃ¼ksek oyuncular seÃ§tik. Bu sezon, geÃ§miÅŸ sezonlardan daha farklÄ± bir Gaziantep Basketbol izleyeceÄŸiz."

Gaziantep Basketbol bÃ¼tÃ§esini yarÄ±ya dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼

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