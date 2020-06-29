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29.06.2020 - 15:09 | | AA

Gaziantep Basketbol Vasiliauskas ile yollarını ayırdı

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, tecrübeli oyuncu Sarunas Vasiliauskas ile yollarını ayırdı.

Gaziantep Basketbol Vasiliauskas ile yollarını ayırdı
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Kulüpten yapılan açıklamada, Vasiliauskas’ın 2 sezondur kulüp forması giydiği hatırlatıldı.

Gaziantep Basketbol Vasiliauskas ile yollarını ayırdı

Açıklamada, "Ailemizin parçası olan ve takımımız formasını başarıyla terleten Sarunas Vasiliauskas'a bugüne kadarki emeklerinden dolayı teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz.” ifadeleri kullanıldı.

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