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26.10.2019 - 17:32 |

Gaziantep FK - Alanyaspor (CANLI)

Süper Lig'de 9. hafta maçında sezonun flaş ekibi Gaziantep FK, lider Alanyaspor ile karşılaşıyor.

Gaziantep FK - Alanyaspor (CANLI)
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Gaziantep FK, Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde Alanyaspor'u ağırlıyor.

Kalyon Stadyumu’nda saat 17.30’da başlayan karşılaşmayı hakem Serkan Tokat yönetiyor.

GAZİANTEP - ALANYASPOR: 0-0 (İLK YARI OYNANIYOR)

İLK 11'LER

Gaziantep: Günay, Oğuz, Kana-Biyik, Papy, Tosca, Morais, Jefferson, Chibsah, Kenan, Twumasi, Pawlowski

Alanyaspor: Marafona, Kaan, Welinton, Tzavellas, Onur, Ceyhun, Siopis, Fernandes, Bakasetas, Efecan, Cisse

Gaziantep FK - Alanyaspor (CANLI)

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