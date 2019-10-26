26.10.2019 - 17:32 |
Gaziantep FK - Alanyaspor (CANLI)
Süper Lig'de 9. hafta maçında sezonun flaş ekibi Gaziantep FK, lider Alanyaspor ile karşılaşıyor.
Gaziantep FK, Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde Alanyaspor'u ağırlıyor.
Kalyon Stadyumu’nda saat 17.30’da başlayan karşılaşmayı hakem Serkan Tokat yönetiyor.
GAZİANTEP - ALANYASPOR: 0-0 (İLK YARI OYNANIYOR)
İLK 11'LER
Gaziantep: Günay, Oğuz, Kana-Biyik, Papy, Tosca, Morais, Jefferson, Chibsah, Kenan, Twumasi, Pawlowski
Alanyaspor: Marafona, Kaan, Welinton, Tzavellas, Onur, Ceyhun, Siopis, Fernandes, Bakasetas, Efecan, Cisse