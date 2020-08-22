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22.08.2020 - 00:20 | | AA

Gaziantep FK, Andre'yi kadrosuna kattÄ±

Gaziantep Futbol KulÃ¼bÃ¼, BrezilyalÄ± forvet oyuncusu Andre Felipe Ribeiro de Souza'yÄ± kadrosuna dahil etti.Â

Gaziantep FK, Andre'yi kadrosuna kattÄ±
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SÃ¼per Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol KulÃ¼bÃ¼, BrezilyalÄ± forvet oyuncusu Andre Felipe Ribeiro de Souza'yÄ± kadrosuna dahil etti.Â 

KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, 30 yaÅŸÄ±ndaki forvet oyuncusu Andre ile 2 yÄ±llÄ±k sÃ¶zleÅŸme imzalandÄ±.Â 

Son olarak Brezilya'nÄ±n Gremio takÄ±mÄ±nda gÃ¶rev alan ve kariyerinde Santos, Dynamo Kiev, Bordeaux, Sporting Lizbon gibi Ã¶nemli kulÃ¼plerde oynayan Andre, Brezilya Milli TakÄ±mÄ± formasÄ± da giydi.

Gaziantep FK, Andreyi kadrosuna kattÄ±

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