Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi: Sumudica iznimiz olmadan gitti

Büyükekşi, Sumudica'nın ülkesi Romanya'ya gitmeden hemen önce gece kendisine mesaj attığını ancak Rumen hocanın yönetimden izin almadığını söyledi.

Kırmızı-siyahlı kulübün başkanı Büyükekşi, Sumudica'nın kendisine gönderdiği mesajda, "Sağlık problemlerim var. Çok korkuyorum. Benim bulunduğum ülkede toplam vaka 200. Yaşadığım bölgede ise hiç vaka yok. Ben gidiyorum" diye yazdığını bildirdi.

Büyükekşi, Gaziantep Futbol Kulübü oyuncularına da test yapılması için girişim başlattıklarını duyurdu.

Sözleşmemiz devam ediyor

Rumen hocayla olan sözleşmelerinin devam ettiğini söyleyen Büyükekşi, "Marius Sumudica ile sözleşmemiz devam ediyor. Burada bir problem yok. Problem; Sumudica'nın sağlık sorunundan dolayı izinsiz ülkesine gitmesi..." ifadelerini kullandı.

Sağlık çalışanlarına da değinen Büyükekşi, "Sağlık çalışanlarının hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.