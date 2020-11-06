Gaziantep FK- Beşiktaş: 3-1

Süper Lig'de haftanın açılış maçında Beşiktaş deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk oldu. Beşiktaş sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.

Gaziantep'in gollerini 44. dakikada Mirallas, 63. dakikada Muhammet Demir ve 90+8. dakikada Kenan Özer kaydetti. Beşiktaş'ın golünü ise 63. dakikada Larin kaydetti.

Ersin'e kırmızı

55. dakikada Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu rakibine yaptığı müdahalenin ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

1 haftayı bay geçen Beşiktaş bu sonuçla 10 puanla 9. sırada yer aldı. Gaziantep ise 11 puanla 7. sıraya yükseldi.

Stat: Kalyon

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Ali Saygın Ögel

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Olkowski, Djilobodji, Kana Bıyık, Tosca, Vetrih (90 6 Furkan Soyalp), Maxim (90 6 Güray Vural), Mirallas (90 6 Jefferson), Muhammet Demir(Dk. 82 Enver Cenk Şahin), Dicko (Dk. 75 Kenan Özer)

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton (Dk. 16 Montero), Vida, N'Sakala, Atiba, Ghezzal (Dk. 58 Utku Yuvakıran), Dorukhan Toköz (Dk. 46 Josef de Souza), Oğuzhan Özyakup (Dk. 46 Mensah), Larin (Dk. 71 Güven Yalçın), Aboubakar

Goller: Dk. 44 Mirallas, Dk. 64 Muhammet Demir, Dk. 90 8 Kenan Özer (Gaziantep FK), Dk. 61 Larin (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Dk. 55 Ersin Destanoğlu (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 24 Dicko, Dk. 90 1 Mirallas (Gaziantep FK) Dk. 90 3 Rosier (Beşiktaş)

Necip kadrodan çıkarıldı

Beşiktaş'ta, üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri gösteren Necip Uysal, Gaziantep FK maçının kadrosundan çıkarıldı. Açıklamada "Futbolcumuz Necip Uysal, üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri göstermesi nedeniyle Futbol Takımımızın Süper Lig’in 8. haftasında bu akşam saat 20.00’de deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın kamp kadrosundan çıkarılmıştır. Necip Uysal’ın yerine Erdoğan Kaya kamp kadrosuna dahil edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

MAÇTAN DAKİKALAR



27. dakikada Beşiktaş'ta Rosier'in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortayı son anda savunmada Djilobodji uzaklaştırdı ve tehlikeyi önledi.

36. dakikada ev sahibi ekipten Dicko'nun sağ kanattan yaptığı orta şut karışımı vuruşta, kaleye yönelen topu kaleci Ersin son anda tokatlayarak uzaklaştırdı.

39. dakikada Beşiktaş gole çok yaklaştı. Larin'in ceza yayı üzerinden çektiği şut direkten geri döndü.

44. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Sağdan son çizgiye inen Dicko, meşin yuvarlağı ceza sahasına giren Muhammet Demir'e çıkardı. Bu oyuncunun çaprazdan yerden sert vuruşunda kaleci Ersin sağına gelen topu tokatladı. Atağın devamında arka direkte meşin yuvarlağı önünde bulan Mirallas, topu ağlara gönderdi. Yardımcı hakemin uyarısıyla ofsayt gerekçesiyle golü iptal eden Yaşar Kemal Uğurlu, VAR'ın uyarısıyla golü verdi. 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Gaziantep FK'nin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

55. dakikada savunma arkasına sızan Muhammet'i durdurmak için kalesini terk eden Ersin rakibine faul yapınca kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Ardından oyundan çıkan Ghezzal'ın yerine yedek kaleci Utku Yuvakıran kaleye geçti.

61. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Rosier'in sağdan yaptığı ortada arka direkte topa donunan Larin, meşin yuvarlağı filele gönderdi: 1-1.

64. dakikada ev sahibi takım tekrar öne geçti. Sağ kanattan yapılan ortayı ceza sahasında kontrol eden Muhammet Demir, düzgün vuruşla fileleri havalandırdı: 2-1.

90 8. dakikada ev sahibi takım farkı ikiye çıkardı. Oyuna yeni giren Güray Vural'ın sağ çizgiye inip içeriye çevirdiği topa ön direkte şık bir vuruş yapan Kenan Özer, meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlarla buluşturdu: 3-1.

Karşılaşma, Gaziantep FK'nin 3-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Çebi’den ziyaret

Beşiktaş’ta Başkan Ahmet Nur Çebi, takımla Gaziantep’te kamp yapılan otelde bir araya geldi. Buluşmada, Asbaşkanlar Emre Kocadağ ve Fatih Hakan Avşar ile Vodafone Park ve Derneklerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Daltaban da yer aldı. Siyah-beyazlı takımın patronu, sıcak bir ortamda geçen buluşmada futbolculara ve teknik heyete zorlu mücadelede başarılar diledi.