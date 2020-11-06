Gaziantep FK - Beşiktaş maçı öncesi Josef de Souza kararı!

Ligde 1 haftayı bay geçen Beşiktaş, oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 yenilgi ve 1 beraberlik elde edip, topladığı 10 puanla 8. sırada yer aldı. Birer galibiyet ve mağlubiyet ile 5 beraberlik alan Gaziantep FK ise siyah-beyazlıların bir basamak gerisinde 9. sırada bulunuyor. Ligdeki 3 galibiyetin 2'sini deplasmanda kazanan siyah-beyazlı ekip, iç sahada ilk galibiyetini ise geçen hafta Yeni Malatyaspor'u yenerek elde etti.

GAZİANTEP - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Karşılaşma BEIN SPORTS 1'den canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ İLK 11'İ:

Ersin - Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala - Atiba, Dorukhan - Ghezzal, Oğuzhan, Larin - Aboubakar

SERGEN YALÇIN'DAN JOSEF DE SOUZA KARARI

Skorer'den Serdar Sarıdağ'nın haberine göre Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, kafasındaki ilk onbire kağıda döktü. Siyah - beyazlı teknik adam, cezası bir maça indirilen Souza'yı hamle oyuncusu olarak kenarda tutacak. Yeni Malatyaspor maçındaki kadroyu sahaya sürmesi beklenen Sergen Yalçın, taktik gereği böyle bir karar aldığı ortaya çıktı.

DORUKHAN TOKÖZ CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta 3 sarı kartı bulunan Dorukhan Toköz, ceza sınırında.

Bu sezon Fraport TAV Antalyaspor, İttifak Holding Konyaspor ve Yukatel Denizlispor maçlarında sarı kart gören Dorukhan, karşılaşmada da aynı durumu yaşarsa cezalı duruma düşüp, 9. haftadaki Medipol Başakşehir mücadelesinde takımdaki yerini alamayacak.