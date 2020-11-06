Gaziantep FK - Beşiktaş maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Sezona Galatasaray yenilgisiyle başlayan Gaziantep FK, sonrasındaki 6 maçta yenilgi yüzü görmedi ama 5'inde sahadan 1 puanla ayrılmak zorunda kaldı. Sakatlıkları bulunan forvet Andre Felipe ve orta alandan Zvonimir Kozulj'un durumları maç saati netleşecek, cezası sona eren Rumen teknik adam Marius Sumudica kulübedeki yerini alacak. Takımın en büyük kozu kuşkusuz Kevin Mirallas! Belçikalı tecrübeli kanat oyuncusu Gençlerbirliği deplasmanında orta alanda görev yapmıştı.

Denizli deplasmanı sonrası iç sahada Yeni Malatyaspor'u da geçen Beşiktaş, üzerindeki kara bulutları dağıttı. 2 maçlık cezası 1 maça inen Josef de Souza'ya da kavuşacak olan Kara Kartal'da bakalım TD Sergen Yalçın orta alanı nasıl oluşturacak? "Ghezzal, Aboubakar, Larin" hücum hattından vazgeçmesi beklenmeyen Yalçın'ın, Oğuzhan Özyakup'u kenarda bırakması şaşırtıcı olmaz. Savunma hattında ve kalede ise değişiklik olmayacaktır. Ersin'in önünde "Welinton & Vida" başlar; sağ bekte Rosier, sol bekte ise N'Sakala oynar.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Gaziantep FK'nın Süper Lig'de bu sezon oynadığı ilk 3 maç "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" biterken; son 4 maçın tamamı "2.5 ALT" oldu.

- Beşiktaş'ın bu sezon deplasmanda oynadığı 4 resmi maçın tamamı "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" bitti.

- Bu sezon ikinci yarılarda en fazla gol atan ikinci takım Gaziantep FK (7 gol) olurken; en çok gol yiyen ikinci takım ise Beşiktaş (8 gol) oldu.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Beşiktaş Kazanır" oldu! %46'lık kesim siyah-beyazlı ekibin Gaziantep deplasmanından 3 puanla ayrılıp galibiyet serisini 3 maça çıkaracağını düşünüyor... %11'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol olmasını bekliyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU ALİ NACİ KÜÇÜK’ÜN TERCİHİ

Taraf bahsine girmekten ise bu maçta tercih edilecek en ideal seçim iki takımın da skor üretmesi yönünde olacaktır. Gaziantep, rakip kim olursa olsun skor bulabilen ve ligde çıktığı 7 maçı da boş geçmeyip gol atan bir takım. Beşiktaş’ta rakibine karşılık verecektir.