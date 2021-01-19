Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGaziantep Fk Haberleri Gaziantep FK, Bilal Başacıkoğlu'nu transfer etti
19.01.2021 - 21:33 | | AA

Gaziantep FK, Bilal Başacıkoğlu'nu transfer etti

Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak Trabzonspor forması giyen futbolcu Bilal Başacıkoğlu'nu kadrosuna kattı.

Gaziantep FK, Bilal Başacıkoğlu'nu transfer etti
ABONE OL

Kulüpten yapılan açıklamaya göre 25 yaşındaki Bilal, kulüp tesislerinde başkan vekili Cevdet Akınal ile bir araya gelerek kendisini sezon sonuna kadar kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Bilal Başacıkoğlu'nun kariyer bilgilerine yer verilen açıklamada, "Hücum hattının her mevkisinde forma giyebilen Bilal Başacıkoğlu, armamızın başarısı için ter dökecek. Kendisine 'hoş geldin' diyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Galatasaray transferde bombayı patlattı! Ajax'tan geliyor...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Trabzonspor'a Abdülkadir Ömür şoku!

Gaziantep FK, Bilal Başacıkoğlunu transfer etti

Ahmet Ağaoğlu: "Abdülkadir Ömür’de maalesef kırık var"
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Yusuf Yazıcı'dan Abdülkadir Ömür'e destek
    Yusuf Yazıcı'dan Abdülkadir Ömür'e destek
  2. Abdülkadir Ömür'e destek mesajları
    Abdülkadir Ömür'e destek mesajları
  3. Sumudica yeniden Süper Lig'de! Yeni takımı...
    Sumudica yeniden Süper Lig'de! Yeni takımı...
  4. Adana Demirspor'a Brezilyalı forvet
    Adana Demirspor'a Brezilyalı forvet
  5. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda eşleşmeler belli oldu
    FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda eşleşmeler belli oldu



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Fenerbahçe Opet'te başantrenör Zoran Terzic'in sözleşmesi 3 yıl uzatıldı

Fenerbahçe Opet'te başantrenör Zoran Terzic'in sözleşmesi 3 yıl uzatıldı

Tahkim Kurulu, Munir Mohamedi'nin 4 maçlık cezasını 3'e indirdi

Tahkim Kurulu, Munir Mohamedi'nin 4 maçlık cezasını 3'e indirdi

Bakan Kasapoğlu, Özkan Sümer'in kabrini ziyaret etti

Bakan Kasapoğlu, Özkan Sümer'in kabrini ziyaret etti

Gaziantep FK, Bilal Başacıkoğlu'nu transfer etti

Gaziantep FK, Bilal Başacıkoğlu'nu transfer etti

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet