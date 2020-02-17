Gaziantep FK - Çaykur Rizespor: 2-0

Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK, evinde Çaykur Rizespor'u konuk etti. Gaziantep maçı 2-0 kazandı.

Müsabakada golleri 52. dakikada Andre Sousa ve 90+1'de Djilobodji kaydetti. Gaziantep 57. ve 62. dakikalarda Muhammet Demir ile 2 penaltı atışından yararlanamadı. Rizespor'da Fernandes 56. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

VAR kararı

Gaziantep'in 14. dakikada kazandığı penaltı vuruşu, VAR incelemesinin ardından pozisyonun ceza sahası dışında olduğu tespit edilince serbest vuruş olarak değiştirildi.

Bu sonuçla Gaziantep 30 puanla 9. sırada yer aldı. Çaykur Rizespor ise 24 puanla 13. sırada kaldı.

Stat: Kalyon

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Erdinç Sezertam

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Kubilay Aktaş, Toşca, Güray Vural (Dk. 83 Chibsah), Morais, Sousa, Maxim (Dk. 80 Diarra), Kayode, Muhammet Demir (Dk. 66 Twumasi)

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Talbi, Fernandes, Melnjak, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 74 Samudio), Diomande, Oğulcan Çağlayan (Dk. 62 Abarhoun), Umar, Boldrin, Skoda (Dk. 86 Sasse)

Goller: Dk. 52 Sousa, Dk. 90 Djilobodji (Gaziantep FK)

Kırmızı kart: Dk. 56 Fernandes (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 18 Maxim, Dk. 39 Kubilay Aktaş, Dk. 70 Sousa (Gaziantep FK), Dk. 33 Oğuz Kağan Güçtekin, Dk. 60 Talbi (Çaykur Rizespor)

Maçtan dakikalar

12. dakikada Boldrin, orta sahadan ceza sahasındaki Umar'a uzun pas gönderdi. Umar'ın bekletmeden yaptığı vuruşta top üstten dışarı gitti.

15. dakikada Muhammet Demir'e ceza sahasına girmeye çalıştığı sırada Oğuz Kağan Güçtekin'in müdahalesi sonucunda maçın hakemi Ali Palabıyık, penaltı noktasını gösterdi. Palabıyık, VAR incelemesiyle Muhammet Demir'in faule maruz kaldığı anda ceza sahasının dışında olduğunu tespit etti ve penaltıyı iptal etti.

16. dakikada VAR incelemesinin sonucunda iptal edilen penaltının ardından Muhammet Demir'in kullandığı serbest vuruşta top üstten dışarıya çıktı.

36. dakikada Oğuz Ceylan'ın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortaya Muhammet Demir'in yaptığı kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti.

38. dakikada Maxim'in pasında topla buluşan Oğuz Ceylan'ın ceza sahasına girerek attığı sert şutta, top üst direğe çarparak taca gitti.

45 2. dakikada Oğulcan Çağlayan'ın sol kanattan ceza sahasına gönderdiği ortaya Skoda'nın bekletmeden yaptığı vuruşta top yandan dışarıya çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

52. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Çaykur Rizespor savunmasında Fernandes'in Oğuz Ceylan'a yaptığı müdahale sonucu kazanılan serbest vuruşu kullanan Güray Vural, sağdan topu ceza alanına yerden gönderdi. Oğuz Ceylan'ın vuruşunda top savunmadan döndü ve Sousa'nın önünde kaldı. Sousa'nın ceza yayı önünde sert şutunda Fernandes'e de çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

56. Melnjak'ın kaleciye doğru pasını gönderdiği sırada araya giren Kayode'ye Fernandes'in yaptığı müdahale sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi ve bu oyuncuya ikinci sarı karttan kırmızı kart çıkardı. 57. dakikada Muhammet Demir'in kullandığı penaltı vuruşunda top üst direğe çarparak dışarı çıktı.

60. dakikada Kubilay Aktaş'ın gönderdiği pasla ceza sahası dışında topla buluşan Muhammet Demir'in, Oğulcan Çağlayan'a attığı çalımın ardından çektiği şutta top Talbi'nin eline çarptı ve hakem Ali Palabıyık bir kez daha penaltı noktasını işaret etti. Teknik direktörü Marius Sumudica'nın kullanmasını istememesine rağmen 61. dakikada bir kez daha topun başına geçen Muhammet Demir, meşin yuvarlağı direğin üstünden dışarıya attı. Muhammet maçta ikinci kez penaltı atışını değerlendiremedi.

90. dakikada Sousa'nın pasını gönderdiği sırada topun Diomande'nin eline çarpası sonucu ev sahibi takım serbest vuruş kazandı. Sousa'nın ceza sahasına gönderdiği ortaya Djilobodji'nin yaptığı kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0.

Gaziantep FK, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Tarihin İlk FIFA Dünya Kulüpler Kupası Şampiyonu Corinthians