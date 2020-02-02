Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor: 5-1

Süper Lig'de lider Demir Grup Sivasspor, 20. haftada Gaziantep FK deplasmanına çıktı.

Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip 4. dakikada Maxim ile öne geçti: 1-0

Konuk ekip beraberliği 31'de Hakan Arslan'la buldu: 1-1

Önce 39 ardından da 44'te yine Maxim'in ayağından iki gol bulan Gaziantep FK ilk yarı 3-1 önde tamamladı.

İkinci yarıda geri dönmek için rakip kaleye giden lider Sivasspor bu kez de arkada büyük boşluklar verdi. Bu boşlukları iyi değerlendiren ev sahibi ekip 78'de Diarra ile farkı üçe çıkardı: 4-1

Maçın sonucunu belirleyen gol ise 86'da Kenan Özer'den geldi: 5-1

Sivasspor bu skorla 41 puanda kalırken Sumudica'nın öğrencileri ise 27 puana yükseldi.

GOL! 4' 44'Maxim, 39'Muhammet, 78'Diarra, 86' Kenan (Gaziantep) 31' Hakan Arslan(Sivasspor)

Stat: Kalyon

Hakemler: Arda Kardeşler, Aleks Taşçıoğlu, Mehmet Metin

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Kana Bıyık, Toşca, Kayode (Dk. 70 Chibsah), Morais, Oğuz Ceylan, De Souza, Güray Vural (Dk. 65 Diarra), Maxim (Dk. 81 Kenan Özer), Muhammet Demir

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goino (Dk. 62 Yasin Öztekin), Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Fatih Aksoy (Dk. 63 Skuleteic) Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş (Dk. 83 De Souza) Erdoğan Yeşilyurt, Yatabare

Goller: Dk. 4, 43 Maxim, Dk. 39 Muhammet Demir, Dk. 78 Diarra, Dk.86 Kenan Özer (Gaziantep FK), Dk. 31 Hakan Arslan (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 41 Djilobodji, Dk. 45 Kayode, Dk. 53 Güray Vural (Gaziantep FK), Dk. 45 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 45 5 Mert Hakan Yandaş, Dk. 61 Yatabare, Dk. 88 Hakan Arslan (Demir Grup Sivasspor)

Maçtan dakikalar

4. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta defanstan seken topu önünde bulan Maxim düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

31. dakikada sağ kanattan Uğur Çiftçi'nin ortasında kale önünde Hakan topu filelere yolladı. 1-1

39. dakikada Maxim'in ara pasında Sivasspor savunmasından seken topu önünde bulan Muhammet Demir takımını bir kez daha öne geçirdi. 2-1

44. dakikada Kayode'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Maxim sert bir şutla topu ağlarla buluşturdu. 3-1

49. dakikada ceza yayı sağ çaprazının gerisinde Hakan Arslan'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.

66. dakikada Mert Hakan Yandaş ceza yayından topu altıpas sağ çaprazına doğru gönderdi. Bu noktada bulunan Skuletic gelen topu kafayla Yatabare'ye ulaştırdı. Yatabare'nin bekletmeden yaptığı vuruşta top üst direğe çarparak oyun alanını terk etti.

78. dakikada Chibsah pasını ceza yayı içerisinden penaltı noktasına doğru hareketlenen Maxim'e gönderdi. Kaleci Samassa'ın müdahalesi sonucu top ceza sahası içi sol çaprazdaki Diarra'ın önünde kaldı. Diarra, topu düzelterek yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 4-1.

86. dakikada sağ kanattan gelişen ev sahibi takımın atağında ceza sahası dışında topla buluşan Kenan Özer'in uzak mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara buluştu: 5-1.

Karşılaşma, Gaziantep FK'nin 5-1 üstünlüğü ile sona erdi.



