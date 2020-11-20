Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGaziantep Fk Haberleri Gaziantep FK, Denizli deplasmanında
20.11.2020 - 10:30 | | AA

Gaziantep FK, Denizli deplasmanında

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak.

Gaziantep FK, Denizli deplasmanında
ABONE OL

Denizli Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Ligdeki son 7 maçını kaybetmeyen ve bu süreçte 2 galibiyeti bulunan kırmızı-siyahlılar, Denizli ekibi karşısında kazanarak yenilmezlik serisine devam etmek istiyor.

- 3 oyuncu karantinada

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, bu karşılaşmada 3 oyuncudan yararlanamayacak.

Yeni tip koronavirüse yakalanan ve halen izolasyon süreci devam eden 3 oyuncu, Denizli deplasmanında takımdan uzak kalacak.

Öte yandan, milli takımlarda bulunan Maxim, Tosca ve Vetrih uzun bir yolculuğun ardından Gaziantep'e geldi ve tek antrenmana çıkarak Denizli'ye gidecek kafilede yer alacak.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Ayhan Akman yeni takımını açıklamıştı! Transferde ters köşe, Ali Akman...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi! İşte Dorukhan Toköz'ün yeni adresi...

Gaziantep FK, Denizli deplasmanında

Ronaldinho'nun Zaragoza'ya Attığı Harika Serbest Vuruş Golü

Manchester City'nin Tottenham Hotspur'a attığı en iyi goller
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Fabricio'dan Gustavo itirafı!
    Fabricio'dan Gustavo itirafı!
  2. Misli'de tek maç heyecanı
    Misli'de tek maç heyecanı
  3. Beşiktaş'ın konuğu Başakşehir...
    Beşiktaş'ın konuğu Başakşehir...
  4. Antep, Denizli deplasmanında
    Antep, Denizli deplasmanında
  5. Caner Erkin sürprizi! Beşiktaş...
    Caner Erkin sürprizi! Beşiktaş...



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Voleybolda haftanın programı

Voleybolda haftanın programı

Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarın Sivasspor'u ağırlayacak

Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarın Sivasspor'u ağırlayacak

Beşiktaş'ta gözler Bankalar Birliği'nde

Beşiktaş'ta gözler Bankalar Birliği'nde

MotoGP'de perde Portekiz'de kapanıyor

MotoGP'de perde Portekiz'de kapanıyor

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet