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01.07.2020 - 23:21 | |   GAZİANTEP (AA) -

Gaziantep FK, Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 30. haftasında 3 Temmuz Cuma günü Yukatel Denizlispor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Gaziantep FK, Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman, taktik çalışmaların ardından çift kale maçla tamamlandı.

Kırmızı-siyahlıların bu idmanla kentteki hazırlıklarını tamamladığı, son çalışmanın yarın Denizli'de yapılacağı aktarıldı.

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