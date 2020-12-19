Gaziantep FK - Fenerbahçe: 3-1

Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK, Fenerbahçe'yi konuk etti. Fenerbahçe sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda Gaziantep'in gollerini 10.dakikada A. Vetrih, 40. dakikada penaltıdan A. Maxim ve 90+5. dakikada Kenan Özer kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golünü 24. dakikada Pelkas attı.

Bu sonuçla Fenerbahçe 23 puanla 3. sırada yer aldı. Gaziantep ise 21 puanla Fenerbahçe'yi takip etti.

Stat: Kalyon

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Olkowski, Kana Bıyık, Djilobodji, Tosca, Güray Vural, Maxim (Dk. 87 Kenan Özer), Mirallas (Dk. 87 Oğuz Ceylan), Vetrih (Dk. 76 Sousa), Dicko (Dk. 63 Kozulj), Muhammet Demir (Dk. 76 Felipe)

Fenerbahçe: Ahmet Oytun Özdoğan, Nazım Sangare (Dk. 78 Caner Erkin), Tisserand, Serdar Aziz, Novak, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş, Pelkas, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 46 Thiam), Cisse (Dk. 65 Kemal Ademi)

Goller: Dk. 10 Vetrih, Dk. 40 Maxim (Penaltıdan), Dk. 90 5 Kenan Özer (Gaziantep FK), Dk. 24 Pelkas (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 38 Nazım Sangare, Dk. 59 Pelkas, Dk. 90 Kemal Ademi (Fenerbahçe), Dk. 54 Djilobodji, Dk. 67 Vetrih, Dk. 81 Sousa (Gaziantep FK)

MAÇTAN DAKİKALAR



10. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Sağ çaprazdan Güray Vural'ın kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleye yönelen top, üst direkten döndü. Kale önünde Luiz Gustavo'dan seken meşin yuvarlağı Vetrih filelerle buluşturdu: 1-0

17. dakikada Mirallas'ın pasında penaltı noktası civarında topu kontrol eden Dicko'nun vuruşunda, savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

24. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Mert Hakan Yandaş'ın uzun pasında sağ kanatta topu kontrol eden Nazım Sangare, ceza alanına ortasını yaptı. Altıpasın önünde Pelkas'ın gelişine vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-1

35. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın sol kanattan ceza sahasına ortasında Pelkas'ın vuruşunda, kaleci Günay Güvenç topu rahat şekilde kontrol etti.

36. dakikada Pelkas'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutta kaleci Günay Güvenç, topu güçlükle kornere çeldi.

39. dakikada sol kanattan Güray Vural'ın ceza alanına ortasında arka bölümdeki Djilobodji, kafayla topu altıpasa doğru indirdi. Bu bölümdeki Tisserand'ın meşin yuvarlağa eliyle müdahale ettiğini belirleyen maçın hakemi Cüneyt Çakır, penaltı noktasını gösterdi. 40'ıncı dakikada penaltıyı kullanan Maxim, meşin yuvarlağı sağ köşeden filelere gönderdi: 2-1

Karşılaşmanın ilk yarısı, Gaziantep FK'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

İki takım oyuncuları, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve TFF 1. Lig Kulüpler Birliğinin aldığı ortak kararla müsabakanın başlangıç düdüğünün ardından olduğu yerde bekleyerek yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle yayıncı kuruluşu protesto etti.

47. dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Thiam'ın pasında Pelkas'ın kale önünden yaptığı vuruşta, top yandan auta çıktı.

53. dakikada Pelkas'ın ceza sahası dışından sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top üstten dışarı gitti.

57. dakikada Nazım Sangare'nin sağ kanattan ceza sahasına ortasında Cisse'nin kafa vuruşunda, top dışarı çıktı.

60. dakikada Novak'ın ceza sahasına ortasında altıpas üzerindeki Cisse'nin kafa vuruşunda, top yan direğe çarparak oyun alanına döndü.

62. dakikada Pelkas'ın uzak mesafeden çektiği şutta kaleci Günay Güvenç, topu kontrol etti.

69. dakikada ceza sahasındaki Olkowski'nin sağ çaprazdan vuruşunda, top üstten auta çıktı.

71. dakikada sol kanattan Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahasına ortasında Kemal Ademi, topu göğsüyle yumuşatarak vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak üstten auta gitti.

90 5. dakikada Gaziantep FK, farkı 2'ye çıkardı. Ev sahibi ekibin kaleyi cepheden gören bir noktadan kazandığı serbest atışta topun başına geçen Kenan Özer, şutunu çekti. Meşin yuvarlak kaleci Ahmet Oytun Özdoğan'ın solundan ağlarla buluştu: 3-1

Gaziantep FK, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

MAÇTAN NOTLAR



Bulut'tan 4 değişiklik

Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, ligde son oynadıkları Yeni Malatyaspor maçına göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı. Bulut, Ziraat Türkiye Kupası'nda Karacabey Belediyespor'a karşı kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Altay Bayındır'ın yerine kalede Ahmet Oytun Özdoğan'ı oynattı. Orta sahada ve hücumda Yeni Malatyaspor maçına göre değişikliğe gitmeyen Bulut, savunma hattında ise 3 değişiklik yaptı.

Novak 11'de

Geçen hafta cezası nedeniyle forma giyemeyen Serdar Aziz'i, Sadık Çiftpınar'ın yerine yeniden ilk 11'e dahil eden Bulut, beklerde de değişikliğe gitti. Sağ bekte Gökhan Gönül'ün yerine Nazım Sangare'yi oynatan Erol Bulut, sol bekte de Caner Erkin'in yerine Filip Novak'a şans tanıdı. Kalede Ahmet Oytun Özdoğan'a görev veren Bulut, savunma dörtlüsünü Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Serdar Aziz ve Filip Novak'tan oluşturdu. Orta sahada Luiz Gustavo-Ozan Tufan ikilisini bozmayan Bulut, bu isimlerin önünde Mert Hakan Yandaş'a yer verdi. Sarı-lacivertlilerde hücumun kanatlarında Dimitris Pelkas ve Ferdi Kadıoğlu görev alırken, ileri uçta Cisse forma giydi.

Oytun ligde ilk kez

Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Ahmet Oytun Özdoğan, ilk kez ligde 11'de şans buldu.Harun Tekin'in sakatlığının ardından Altay'ın cezalı duruma düşmesiyle ilk 11 şansını elde eden Oytun, kariyerinde ilk kez ligde boy gösterdi.

Fenerbahçe'de 5 sakat

Fenerbahçe, Gaziantep FK karşısında 5 oyuncusundan yararlanamadı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren Tolga Ciğerci, Enner Valencia, Mauricio Lemos, Mbwana Samatta ve Diego Perotti, kadroda yer almadı.

Gaziantep FK'de bir değişiklik

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, son oynadıkları lig maçına göre ilk 11'de bir değişikliğe gitti. Geçen hafta oynanan Medipol Başakşehir maçında ilk 11'de yer alan Kenan Özer'in yerine Dicko görev yaptı. Medipol Başakşehir karşılaşmasında sakatlanarak oyunu yarıda bırakan Kana Bıyık, yapılan tedavisinin ardından Fenerbahçe maçına yetiştirildi ve ilk 11'de yerini aldı. Junior Moras'in sakatlığı nedeniyle bu maçta da kadroda bulunmadığı kırmızı-siyahlı ekip, teknik direktörüne de Fenerbahçe maçında kavuştu.