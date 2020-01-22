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22.01.2020 - 12:37 | | GAZİANTEP (İHA)

Gaziantep FK futbolcuları Enes'in hayalini gerçekleştirdi

Gaziantep Futbol Kulübü futbolcuları Günay Güvenç, Güray Vural, Papy Djilobodji ve Kana-Bıyık, ensefalopati hastası 11 yaşındaki Enes’i ziyaret ederek tek hayali olan 7 numaralı Gaziantep FK forması hediye etti.

Gaziantep FK futbolcuları Enes'in hayalini gerçekleştirdi
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Gaziantep FK'nın önemli futbolcuları Günay Güvenç, Güray Vural, Papy Djilobodji ve Kana-Bıyık, Gaziantep'te yaşayan ve yıllardır ensefalopati hastalığıyla mücadele eden 11 yaşındaki Enes'i ve ailesini ziyaret etti. Futbolcuları karşısında görünce büyük mutluluk yaşayan Enes'e isminin yazılı olduğu 7 numaralı Gaziantep FK forması hediye edildi.

Futbolcular tarafından imzalanan formasını alınca duygularını saklayamayan Enes, ziyaretten dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, Papy Djilobodji'den Gençlerbirliği karşısında gol beklediğini söyledi.

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan takım kaptanları Günay Güvenç ve Kana-Bıyık ise bundan sonraki süreçte Enes’i sürekli olarak ziyaret edeceklerinin sözünü vererek, tedavisi için de gereken her şeyi yapacaklarını belirtti.

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