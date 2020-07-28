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28.07.2020 - 12:44 | |   GAZİANTEP (AA) - KEREM KOCALAR -

Gaziantep FK gelecek sezon vites yükseltmek istiyor

Süper Lig'i 8. sırada tamamlayan Gaziantep FK'nin başkanı Mehmet Büyükekşi, nokta transferler gerçekleştirip yeni sezonda çıtayı daha yukarılara taşımak istediklerini söyledi.

Gaziantep FK gelecek sezon vites yükseltmek istiyor
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Büyükekşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezon başında birçok kesim tarafından eleştirilen ve düşecek gözüyle bakılan bir takım olduklarını ifade etti.

Ancak kısa zamanda toparlanıp ligde adından söz ettiren bir takım haline geldiklerini anlatan Büyükekşi, şöyle konuştu:

"Sezon başında ilk 10 takım arasında olmayı kendimize hedef olarak belirlemiştik ve bugün sezonu 8. sırada tamamlıyoruz. İlk yılda hedefi yakalamak ve orta sıralarda olmak kolay iş değil. Bu noktada katkı sunan hocamızdan futbolcularımıza, kent yöneticilerinden taraftarımıza kadar herkese teşekkür ederiz. İnşallah her geçen sezon bizim için daha iyi olacak."

Bu sezon hedeflerin yakalanması nedeniyle yaşadığı memnuniyeti dile getiren Büyükekşi, yeni sezonda işlerinin daha zor olacağını dile getirdi.

Bu sezonun ardından herkesin yeni sezonda daha güçlü bir ekip bekleyeceğini, bu beklentinin de farkında olduklarını aktaran Büyükekşi, şunları kaydetti:

"Yeni sezonda da istikrarımızı bozmadan yola devam edeceğiz. Yönetimimiz, teknik kadromuz ve futbolcularımızın büyük çoğunluğuyla yine birlikte olacağız. Biz bu sezon ligi 8. sırada tamamladık ve bunun için çok mutluyuz. Önümüzde daha zorlu bir sezon bizi bekliyor. İyi bir sezon geçirdik ama gelecek sezon aynı sıralamalar bizim için başarı sayılmaz. O yüzden zorlu bir süreç bizi bekliyor. Nokta transferlerle daha güçlü bir ekip kurup çıtayı yükseltmek istiyoruz. Aynı inanç, mücadele, azim ve kararlılıkla yeni sezonda da hedefimize yine ulaşabileceğimize şüphem asla yok."

 

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