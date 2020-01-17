Gaziantep FK, Haydar Yılmaz'ı resmen açıkladı!

Süper Lig takımlarından Gaziantep FK, diğer bir Süper Lig ekibi A. Alanyaspor'dan ayrılan kaleci Haydar Yılmaz'ı transfer ettiğini duyurdu.

Antep ekibinden yapılan açıklama şöyle;

'Gaziantep Futbol Kulübümüz, Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'un tecrübeli file bekçisi Haydar Yılmaz ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya varmıştır.

Yeni transferimiz Haydar Yılmaz'a kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz.'