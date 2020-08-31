Gaziantep FK kaptanı Günay Güvenç: Önemli olan lige iyi hazırlanmak

Afyonkarahisar'ı kamp merkezi olarak seçen Gaziantep FK, yeni sezon çalışmalarına devam ediyor. Denizlispor ile yaptığı hazırlık maçını 3-2 kazanarak morallenen Gaziantep FK'da futbolcular, konaklanan otelde düzenlenen barbekü partisinde bir araya geldi. Eğlenceli geçen barbekü partisinde takım kaptanı Günay Güvenç, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamada bulundu.

Kampta ikinci hazırlık maçını yaptıklarını hatırlatan kaptan Günay Güvenç, "Denizlispor'a karşı zorlu bir mücadelemiz vardı. Kamptaki ikinci maçımızı oynadık. Gördüğünüz gibi takımla kendi aramızda barbekü partisi yapıyoruz. Havuz kenarında biraz tatil moduna girdik. Ama yine yarın antrenmanlara devam edeceğiz" dedi.

"BOLU'DA BİR KAÇ PROBLEM YAŞAMIŞTIK"

Bolu'da yaşadıkları sıkıntılardan dolayı Afyonkarahisar'a geldiklerini anlatan kaptan Güvenç, "Biz Afyonkarahisar'a aniden geldik. Aslında kampımız Bolu'da planlanmıştı. Orada birkaç problemler yaşadığımız için apar topar Afyonkarahisar'a geldik. Burada otelimizden, sahalarımızdan, bize gösterilen ilgiden dolayı herkese teşekkür ediyoruz. Şu anda çok güzel bir kamp dönemi geçiriyoruz. Bizim için önemli olan, sakatlıksız bir kamp dönemi geçirmek ve lige iyi hazırlanmak. Bunun için çalışıyoruz" diye konuştu.

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