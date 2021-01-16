Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGaziantep Fk Haberleri Gaziantep FK - Kayserispor: 2-1
16.01.2021 - 16:00 |

Gaziantep FK - Kayserispor: 2-1

Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK sahasında Kayserispor'u 2-1 mağlup etti ve puanını 34'e yükseltti.

Gaziantep FK - Kayserispor: 2-1
ABONE OL

Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK evinde Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Gaziantep Stadı'nda oynanan mücadeleyi Gaziantep FK 2-1'lik skorla kazandı ve Sumudica'nın ayrılığı sonrasında ilk galibiyetini aldı.

Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren goller, 31. dakikada Kvrzic (Kendi kalesine) ve 77. dakikada penaltıdan Maxim ile geldi. Kayserispor'un tek sayısını ise 61. dakikada Kolovetsios kaydetti.

Gaziantep FK, bu maçla birlikte Süper Lig'de üst üste 26 maçta ağları sarstı ve devam eden en uzun serinin sahibi olma ünvanını da korudu. Sumudica'nın ayrılığının sonrasında çıktığı ilk maçta Sivasspor'a mağlup olan Gaziantep FK, 2. maçta kazanırken, puanını 34 yaptı. 2 maç sonra yenilen Kayserispor 16 puanda kaldı.

Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantep FK deplasmanda Rizespor ile karşılaşacak, Kayserispor ise evinde Başakşehir'i konuk edecek.

Gaziantep FK - Kayserispor: 2-1

 

Maçtan dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada gelişen Gaziantep FK atağında Max ceza sahası dışından sert şutu çekti, kaleci Doğan topu güçlükle kornere çeldi.
10. dakikada Gaziantep savunmasından seken topu Avramovski tamamladı ancak top farklı şekilde auta gitti.
15. dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında Henrique topu içeri çevirdi, Avramovski kaleyi düşündü ancak top yandan auta gitti.
19. dakikada Güray'ın doğrudan kaleye gönderdiği serbest vuruşta top savunmadan sekerek kaleci Doğan'da kaldı.
31. dakikada sağ kanattan ani gelişen Gaziantep atağında Mirallas'ın içeriye çevirdiği topu kale önündeki Kvrzic ters bir vuruşla kendi ağlarına gönderdi. 1-0
37. dakikada gelişen Gaziantep atağında Mirallas'ın pasıyla ceza alanında buluşan Max yerde vuruşu kaleci Doğan'da kaldı.

Gaziantep FK - Kayserispor: 2-1

Türkiye Süper Lig'de Tarihe Geçen Seriler


 

?rel=0
Senad Ok, Fenerbahçe'nin transferini açıkladı | Mesut Özil, Szalai, Sokratis...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı Olimpiyat'ta!
    Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı Olimpiyat'ta!
  2. İşte Beşiktaş'ın derbi kadrosu
    İşte Beşiktaş'ın derbi kadrosu
  3. Seri'nin menajeri G.Saray'ı açıkladı!
    Seri'nin menajeri G.Saray'ı açıkladı!
  4. Galatasaray, ODTÜ'yü 30-0 yendi
    Galatasaray, ODTÜ'yü 30-0 yendi
  5. Bursaspor’dan Batalla mesajı
    Bursaspor’dan Batalla mesajı



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İsmail Kartal: “Beklemediğimiz bir mağlubiyet oldu”

İsmail Kartal: “Beklemediğimiz bir mağlubiyet oldu”

Transferde son dakika haberi | Galatasaray'dan Youssouf Ndayishimiye için resmi teklif

Transferde son dakika haberi | Galatasaray'dan Youssouf Ndayishimiye için resmi teklif

Galatasaray: 89 - OGM Ormanspor: 87

Galatasaray: 89 - OGM Ormanspor: 87

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: 'Yalova, su sporları merkezi olacak'

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: 'Yalova, su sporları merkezi olacak'

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet