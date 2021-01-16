Gaziantep FK - Kayserispor: 2-1

Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK evinde Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Gaziantep Stadı'nda oynanan mücadeleyi Gaziantep FK 2-1'lik skorla kazandı ve Sumudica'nın ayrılığı sonrasında ilk galibiyetini aldı.

Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren goller, 31. dakikada Kvrzic (Kendi kalesine) ve 77. dakikada penaltıdan Maxim ile geldi. Kayserispor'un tek sayısını ise 61. dakikada Kolovetsios kaydetti.

Gaziantep FK, bu maçla birlikte Süper Lig'de üst üste 26 maçta ağları sarstı ve devam eden en uzun serinin sahibi olma ünvanını da korudu. Sumudica'nın ayrılığının sonrasında çıktığı ilk maçta Sivasspor'a mağlup olan Gaziantep FK, 2. maçta kazanırken, puanını 34 yaptı. 2 maç sonra yenilen Kayserispor 16 puanda kaldı.

Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantep FK deplasmanda Rizespor ile karşılaşacak, Kayserispor ise evinde Başakşehir'i konuk edecek.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada gelişen Gaziantep FK atağında Max ceza sahası dışından sert şutu çekti, kaleci Doğan topu güçlükle kornere çeldi.

10. dakikada Gaziantep savunmasından seken topu Avramovski tamamladı ancak top farklı şekilde auta gitti.

15. dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında Henrique topu içeri çevirdi, Avramovski kaleyi düşündü ancak top yandan auta gitti.

19. dakikada Güray'ın doğrudan kaleye gönderdiği serbest vuruşta top savunmadan sekerek kaleci Doğan'da kaldı.

31. dakikada sağ kanattan ani gelişen Gaziantep atağında Mirallas'ın içeriye çevirdiği topu kale önündeki Kvrzic ters bir vuruşla kendi ağlarına gönderdi. 1-0

37. dakikada gelişen Gaziantep atağında Mirallas'ın pasıyla ceza alanında buluşan Max yerde vuruşu kaleci Doğan'da kaldı.

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