Gaziantep FK - Konyaspor: 1-0

Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 yendi, ilk galibiyetini elde etti.

Gaziantep Kalyon Stadyumu'ndaki karşılaşmada ev sahibine 3 puanı getiren golü 75. dakikada Muhammed Demir kaydetti.

Bu sonuçla kırmızı-siyahlı takım puanını 7'ye yükseltirken, Konyaspor 6 puanda kaldı.

İLK 11'LER:

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Kana-Biyik, Tosca, Djilobodji, Güray, Sousa, Furkan, Maxim, Dicko, KenaN

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Musa, Ömer Ali, Milosevic, Miya, Kravet

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

4. dakikada sağ kanattan Skubic'in yaptığı ortada top savunmaya çarparak Miya'nın önünde kaldı. Kaleci Günay Güvenç'in müdahalesiyle bu kez meşin yuvarlak Ömer Ali Şahiner'in önüne kaldı. Ömer Ali Şahiner'in yaptığı vuruşta, top savunmaya çarparak kornere çıktı.

18. dakikada Miya'nın, Musa Çağıran'ın ceza saha dışından gönderdiği topa gelişine yaptığı vuruşta, kaleci Günay Güvenç kornere çeldi.

38. dakikada Musa Çağıran'ın orta sahada kaptırdığı top sonucu Gaziantep FK, kontratağa çıktı. Furkan Soyalp'ın ceza sahasına gönderdiği topa Dicko'nun yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak savunmadan döndü.

MAÇTAN NOTLAR: (OPTA)

Bu sezon Süper Lig'de galibiyet alamayan iki takımdan biri Gaziantep FK (4B 1M; diğeri Ankaragücü).

Konyaspor ile Süper Lig'de oynadığı iki karşılaşmayı da kaybetmeyen Gaziantep FK; iç sahada galip gelirken (3-1), deplasmanda rakibiyle berabere kalmıştı (0-0).

Konyaspor, Gaziantep FK ile oynadığı iki Süper Lig maçında da galibiyet alamadı (1B 1M). Yeşil beyazlıların lig tarihinde en az üç kez karşılaşıp mağlup edemediği tek rakibi Göztepe (2B 4M).

Bu sezon oynadığı ilk dört maçı kaybetmeyen Konyaspor (1G 3B), Süper Lig tarihinde hiçbir sezona beş maçlık yenilmezlik serisiyle başlayamadı.

Geçen sezondan bu yana Süper Lig'de en fazla beraberlik alan iki takım Gaziantep FK (17) ve Konyaspor (15).