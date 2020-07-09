Gaziantep FK - Konyaspor: 3-1

Süper Lig'de 31. hafta mücadelesinde Gaziantep FK, sahasında Konyaspor'u konuk etti. Mücadeleyi Gaziantep 3-1 kazandı.

Gaziantep'in gollerini 87. dakikada penaltıdan Maxim, 88. dakikada Furkan ve 90+9. dakikada Pawlowski kaydetti. Konyaspor'un golünü ise 13. dakikada Deni Milosevic attı.

Bu sonuçla Gaziantep 41 puanla 8. sıraya yükseldi. Konyaspor ise 30 puanla 17. sırada kaldı.

İLK 11'LER

Gaziantep FK 11'i: Günay, Djilobodji, Tosca, Morais, Sousa, Kana Bıyık, Güray, Kenan, Oğuz, Maxim, Kayode

Konyaspor 11'i: Ertuğrul, Volkan, Uğur, Skubic, Alper, Anicic, Miya, Jevtovic, Milosevic, Ömer Ali, Bajic

Ligde orta sıralarda bulunan Gaziantep 38 puanda. Küme düşmeme mücadelesi veren Konyaspor ise 30 puanla 15. sırada yer alıyor.

MAÇTAN DAKİKALAR

Karşılaşmanın ilk dakikasında konuk takım gole çok yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Volkan Fındıklı verkaçlarla ceza sahasına sokuldu. Karşı karşıya pozisyonda kaleci Günay gole izin vermedi.

13. dakikada konuk ekip öne geçti. Ömer Ali'nin pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Milosevic, uzak köşeye doğru yaptığı vuruşta topu filelerle buluşturdu: 1-0

25. dakikada ceza sahasında meşin yuvarlakla buluşan Maxim, dönerek yaptığı vuruş direkten geri döndü. Seken topu Kenan tamamlamak istedi, ama savunma araya girdi.

26. dakikada hızlı gelişen konuk ekibin atağında Ömer Ali'nin pasıyla ceza sahasına sokulan Bajic, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı ancak top az farkla dışarı gitti.

45 2 dakikada hızlı gelişen İttifak Holding Konyaspor atağında Ömer Ali sağ kanatta hareketlenip ortasını yaptı. Savunmadan seken meşin yuvarlakla buluşan Milosevic'in sert şutunda kaleci Günay, son anda topu kornere çeldi.

Maçın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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