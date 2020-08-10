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10.08.2020 - 14:31 | | GAZİANTEP (AA) -

Gaziantep FK, Maxim'in bonservisini alıyor

Gaziantep temsilcisi, ikinci yarıda kiralık olarak forma giyen Rumen yıldızın bonservisi için kulübüyle anlaştı. Maxim Süper Lig'de 15 maçta 7 gol atarak tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

Gaziantep FK, Maxim'in bonservisini alıyor
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Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, geride kalan sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen Rumen orta saha oyuncusu Alexandru Maxim'i renklerine bağlama yolunda kendisi ve kulübüyle prensipte anlaştı

Gaziantep FK, Maximin bonservisini alıyor

Kulüp asbaşkanı Müslüm Özmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezon hazırlıkları kapsamında öncelikli olarak kadroyu korumayı hedeflediklerini söyledi.

Bu kapsamda geçen sezonun devre arasında Almanya'nın Maniz 05 takımından kiraladıkları Maxim'i kadroda tutmayı hedeflediklerini ifade eden Özmen, "Maxim çok istediğimiz bir oyuncu. Kulübü ve kendisiyle prensipte anlaştık. Bir aksilik olmazsa Maxim, yeni sezonda bonservisiyle beraber aramızda olacak. Çok küçük pürüzler kaldı. Bu hafta içerisinde resmi sözleşmeyi de imzalamayı planlıyoruz." şeklinde konuştu.

Maxim Süper Lig'de 15 maçta 7 gol atarak tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

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