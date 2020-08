Gaziantep FK, Muhammet Demir'i yeniden kiralıyor

Kulübün asbaşkanı Müslüm Özmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen sezon başında 28 yaşındaki futbolcuyu Medipol Başakşehir'den kiraladıklarını anımsattı.

Muhammet Demir'in bu sezon da takımda kalması yönünde teknik heyetin raporunun olduğunu anımsatan Özmen, "Bunun üzerine Muhammet ve kulübü Medipol Başakşehir ile temaslarımızı gerçekleştirdik. Her iki tarafla da anlaştığımızı söyleyebilirim. Muhammet 1 sezon daha kulübümüzde forma giyecek. Birkaç güne kadar resmi sözleşmeyi de imzalayacağız. Muhammet, takımımızın oyun anlayışını ve kulüp yapımızı bilen bir oyuncu. O yüzden yeni sezonda daha başarılı olacağına inanıyoruz. Anlaşma her iki tarafa da hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Müslüm Özmen, takıma 1 santrfor oyuncusu daha kazandırmak istediklerini, bu kapsamda teknik heyetin raporu doğrultusunda çalışmaları sürdürdüklerini, anlaşmaya varılan oyuncular için kampta imza töreni düzenleyeceklerini kaydetti.

