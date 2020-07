Gaziantep FK teknik direktörü Sumudica Türk oluyor

Skorer Özel | Mustafa Anıklı

Kuruluşu her ne kadar 1988 olsa da, Gaziantep Futbol Kulübü yeni bir yapılanmasının eşiğinde, adeta yeniden doğuş noktasında...

Çünkü, yeni bir isimle, yeni bir taraftar şablonu oluşturmanın çabasında... Kırmızı-siyahlılar, büyük bir kampanya başlattı.

"Gaziantep Tek Yürek, Kırmızı-Siyaha Tam Destek” sloganıyla kolları sıvayan Mehmet Büyükekşi, Gaziantep Valisi Davut Gül'ün de büyük desteğini yanına aldı. Paranın ötesine takıma aidiyet duygusunun gelişmesi için çalışmaları yoğunlaştıran kırmızı-siyahlı yönetim, sportif başarı konusunda da ayakları yere basıyor. Başkan Büyükekşi, "İlk 10"da olmayı kendilerine hedef olarak belirledi.

Kampanyanın detayları şöyle:

* Kampanya kapsamında, tüm GSM operatörlerinden mesaj atılabilecek. Tüm gönül verenler, "Destek" yazıp 8827’ye mesaj göndererek 10 TL karşılığında kulüplerine destek olabilecek.

* 100 liraya taraftar formaları satılacak. Bunlar özellikle işadamlarına toplu şekilde verilecek ve "Formasız çocuk kalmasın" düsturuyla öğrencilere verilecek.

* Her hafta 12-18 yaş arasında 500 farklı genç stada götürülüyor. Bunların passoligleri kulüp tarafından çıkarılıyor ve her birine forma veriliyor. Böylece her gencin Gaziantep FK ile tanışması sağlanıyor.

* 200 kişilik kadın taraftar grubu da her maçta misafir ediliyor.

* 18 Aralık’ta Gaziantep’te, 21 Aralık’ta da İstanbul’da gece düzenlenecek. Gaziantep’teki gecede Muazzez Ersoy ve Mustafa Keser sahne alacak.

* Ünlü isimlerin katılacağı birçok kampanya tanıtım filmleri hazırlanacak. Şu an TRT’de oynayan Benim Adım Melek dizisindeki oyuncular Gaziantep’e gönüllü olarak destek veriyor. Oradaki gençler dizide Gaziantep Futbol Kulübü’ne transfer olacak. Dizinin yıldızları Nehir Erdoğan ve Kutsi de Gaziantep Futbol Kulübü forması giyecek.

Son dönemde ulusal basını da içine alarak bu çalışmayı yürüten Başkan Mehmet Büyükekşi ile ayaküstü sohbet etme fırsatı bulduk. Kampanyanın yanında takımın en renkli ismi, teknik direktör Marius Sumudica'dan sözü açtım. Rumen teknik adamın kendini Türk gibi hissetmesinden söz açarak, Türk vatandaşlığını da sordum. Büyükekşi, "Evet, evet Türk vatandaşı olacak" ifadesini kullandı. Vali Davut Gül'ün de bulunduğu bir toplantıda Sumudica'nın Gül'e, "Türk vatandaşı olmak istiyorum" dediğini hatırlatan Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı, en kısa sürede girişimde bulunacaklarını dile getirdi.

'Reklam değil kredi verelim'

Gaziantep Futbol Kulübü Mehmet Büyükekşi, kulübün adı her ne kadar "futbol" olsa da diğer branşlarda da faaliyet göstereceklerini belirtti.

Büyükekşi, "Sadece futbol takımını değil, basketbol ve tekerlekli sandalye takımını da bünyemize katacağız. 15 gün içinde bu işlemi sonuçlandırmayı planlıyoruz. Kulübümüzün borcu yok. Borçsuz olarak bizden sonra gelecek yönetime devretme kararlılığındayız. Gelir ve giderin eşit olması için çalışıyoruz. Geçenlerde bir bankadan reklam istedim, 'Biz reklam değil kredi verebiliriz' dedi. Ben de “Sağ olun” dedim ve istemedim. Çünkü biz kredi almıyoruz. Amacımız kredi almadan bu işi götürmek" ifadelerini kullandı. 2 milyon nüfuslu şehirde ortalama 12 bin kişiye oynadıklarını dile getiren Büyükekşi, hedefin ilk olarak 20 bin ortalamayı yakalamak olduğunu da dile getirdi.

395 bin ayakkabı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep Futbol Kulübü'nün en büyük destekçilerinden biri... Sadece kulüp bazında değil, tesis ve spor açısından da en aktif belediyeler arasında yer alan Şahinbey, yaptıkları spor tesislerinde ve havuzlarda Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan hiç katkısı bulunmamasının gururunu yaşıyor.

Üstelik gençliğin spora katılımı için olağanüstü bir çaba içerisine girmişler. Üç yıl içerisinde ilk ve ortaöğretim her öğrenciye karne hediyesi olarak 395 bin 800 spor ayakkabısı hediye edilmiş. Ayrıca başarılı öğrencilere de 9 binden fazla bisiklet dağıtılmış. Okullara ayrıca yine belediye imkanlarıyla halı sahalar konarak çocukların buralardan ücretsiz faydalanmaları sağlanmış.