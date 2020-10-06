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06.10.2020 - 11:37 | | GAZİANTEP / DHA

Gaziantep FK'dan 10 transfer

Gaziantep Futbol Kulübü, 2020/2021 Sezonu transfer döneminde 10 futbolcuyu renklerine bağladı. 7 oyuncu ise kulüpten ayrıldı.

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Kulübe katılan ve ayrılan oyuncuların bilançosu şöyle;

GELENLER
Cenk Enver Şahin (Serbest) 
Çağlar Şahin Akbaba (Bursaspor 
Alexandru Maxim ( Maniz 05) 
Zvonimir Kozulj (Serbest) 
Furkan Soyalp (Medipol Başakşehir) 
Andre Felipe (Gremio) 
Muhammet Demir (Medipol Başakşehir)
Kevin Mirallas (Royal Antwerp)
Amedej Vetrih (Çaykur Rizespor)
Nouha Dicko (Serbest)

GİDENLER: 
Olarenwaju Kayode (Shakhtar Donetsk (Kiralıktan döndü)
Bartlomiej Pawlowski (Slack Wroclaw (Bedelsiz)
Raman Chibsah (VfL Bochum)
Mugdat Celik    (Kayserispor)
Bartlomiej Pawlowski (Slask Wroclaw)
Souleymane Diarra (Serbest)
Patrick Twumasi (Deportivo Alavés)

Gaziantep FKdan 10 transfer

Özel röportaj | Diego Angelo
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