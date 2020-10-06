06.10.2020 - 11:37 | | GAZİANTEP / DHA
Gaziantep FK'dan 10 transfer
Gaziantep Futbol Kulübü, 2020/2021 Sezonu transfer döneminde 10 futbolcuyu renklerine bağladı. 7 oyuncu ise kulüpten ayrıldı.
Kulübe katılan ve ayrılan oyuncuların bilançosu şöyle;
GELENLER
Cenk Enver Şahin (Serbest)
Çağlar Şahin Akbaba (Bursaspor
Alexandru Maxim ( Maniz 05)
Zvonimir Kozulj (Serbest)
Furkan Soyalp (Medipol Başakşehir)
Andre Felipe (Gremio)
Muhammet Demir (Medipol Başakşehir)
Kevin Mirallas (Royal Antwerp)
Amedej Vetrih (Çaykur Rizespor)
Nouha Dicko (Serbest)
GİDENLER:
Olarenwaju Kayode (Shakhtar Donetsk (Kiralıktan döndü)
Bartlomiej Pawlowski (Slack Wroclaw (Bedelsiz)
Raman Chibsah (VfL Bochum)
Mugdat Celik (Kayserispor)
Bartlomiej Pawlowski (Slask Wroclaw)
Souleymane Diarra (Serbest)
Patrick Twumasi (Deportivo Alavés)