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14.05.2020 - 11:31 | | GAZİANTEP (İHA)

Gaziantep FK'dan corona sonrası ilk antrenman...

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, korona virüs salgını nedeniyle lige verilen iki aylık aranın ardından ilk antrenmanını yaptı.

Gaziantep FK'dan corona sonrası ilk antrenman...
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Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Süper Lig'in 12 Haziran 2020 tarihinde başlayacağının açıklamasının ardından Gaziantep Futbol Kulübü de çalışmalarına başladı. Çalışma öncesi Gaziantep FK futbolcularına, personellere ve teknik kadroya korona virüs testleri yapıldı. Yapılan test sonuçlarının negatif çıkmasıyla Kırmızı-siyahlılar, ilk çalışmasını yaptı.

Sumudica karantinada
İki grup halinde, sosyal mesafe kuralı gözetilerek yapılan antrenmana, KYK yurdunda karantinada bulunan Teknik Direktör Marius Sumudica, yardımcıları, futbolcular Günay Güvenç, Kana Bıyık, Maxim ve Diarra katılmadı.

Yardımcı antrenörler Erdal Güneş ve Şener Gençtürk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık bir saat sürdü. Antrenman sırasında bazı futbolcular ile teknik kadronun maske takması ise dikkat çekti.

Gaziantep FKdan corona sonrası ilk antrenman...

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