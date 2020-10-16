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16.10.2020 - 14:22 | | GAZİANTEP (AA) -

Gaziantep FK'de localar satışa çıktı

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, Kalyon Stadyumu'nda bulunan locaların satışına başladı.

Gaziantep FK'de localar satışa çıktı
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kalyon Stadyumu'nun VIP ve Maraton tribünlerinde yer alan localarda yaklaşık 350 taraftar konuk edilebilecek.

Sadece yıllık anlaşmalar üzerinden satışa çıkarılacak localarda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri titizlikle uygulanacak, güvenilir ve konforlu bir ortamda taraftarlara hizmet verilecek.

Uygulanacak talimat gereği, locaların açık ve kapalı alanlarının tamamında sosyal mesafeye dikkat edilecek, maske kullanılacak. Localara bilet yüklemeleri TC kimlik numarası ve HES kodu ile yapılacak, misafir takım taraftarları localara alınmayacak.

Loca satın almak için başvuru yapmak isteyen taraftarların taleplerini "loca@gaziantepfk.org" adresine iletmesi gerekiyor.

Gaziantep FKde localar satışa çıktı

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